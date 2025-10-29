به گزارش کردپرس، استانداری حلبچه اعلام کرد که فردا (پنجشنبه) در محدودهی اداری این استان به مناسبت برگزاری «جشنوارهی انار و پاییز حلبچه»، تعطیلی رسمی اعلام میشود.
نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، در بیانیهای گفت: «به مناسبت برگزاری جشنوارهی انار و پاییز حلبچه و بهمنظور تسهیل حضور گستردهی کارمندان و شهروندان در این رویداد، روز پنجشنبه تعطیل رسمی اعلام میشود.»
او افزود که این تعطیلی شامل تمامی نهادها و ادارات دولتی در محدودهی اداری استان حلبچه خواهد بود، از جمله مراکز آموزشی، تا دانشآموزان و معلمان نیز فرصت شرکت در این فعالیت فرهنگی و اقتصادی مهم را داشته باشند.
مقامهای محلی اعلام کردهاند که آمادهسازیها برای برگزاری جشنوارهی انار به پایان رسیده است و این رویداد نقشی مهم در رونق اقتصادی شهر دارد.
به گفتهی آنان، در این جشنواره نهتنها محصولات کشاورزی از جمله انار به نمایش گذاشته میشود، بلکه صدها محصول دستی و هنری نیز به نمایش و فروش درمیآید.
