۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۵

تعطیلی رسمی در حلبچه برای تسهیل حضور مردم در جشنواره‌ی انار و پاییز

تعطیلی رسمی در حلبچه برای تسهیل حضور مردم در جشنواره‌ی انار و پاییز

سرویس عراق و اقلیم کردستان- استانداری حلبچه اعلام کرد که به مناسبت برگزاری جشنواره‌ی انار و پاییز تمامی ادارات و مراکز آموزشی در این استان روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ تعطیل خواهند بود.

به گزارش کردپرس، استانداری حلبچه اعلام کرد که فردا (پنج‌شنبه) در محدوده‌ی اداری این استان به مناسبت برگزاری «جشنواره‌ی انار و پاییز حلبچه»، تعطیلی رسمی اعلام می‌شود.

نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، در بیانیه‌ای گفت: «به مناسبت برگزاری جشنواره‌ی انار و پاییز حلبچه و به‌منظور تسهیل حضور گسترده‌ی کارمندان و شهروندان در این رویداد، روز پنج‌شنبه تعطیل رسمی اعلام می‌شود.»

او افزود که این تعطیلی شامل تمامی نهادها و ادارات دولتی در محدوده‌ی اداری استان حلبچه خواهد بود، از جمله مراکز آموزشی، تا دانش‌آموزان و معلمان نیز فرصت شرکت در این فعالیت فرهنگی و اقتصادی مهم را داشته باشند.

مقام‌های محلی اعلام کرده‌اند که آماده‌سازی‌ها برای برگزاری جشنواره‌ی انار به پایان رسیده است و این رویداد نقشی مهم در رونق اقتصادی شهر دارد.
به گفته‌ی آنان، در این جشنواره نه‌تنها محصولات کشاورزی از جمله انار به نمایش گذاشته می‌شود، بلکه صدها محصول دستی و هنری نیز به نمایش و فروش درمی‌آید.

کد خبر 2790180

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha