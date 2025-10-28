اسامی منتخبین نمایشگاه جشنواره بین المللی عکس «انار» در حلبچه اعلام شد

به گزارش کرد پرس، مهدی توکلی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: این نمایشگاه با هدف نمایش زیبایی‌های عکاسی و هنر عکاسان منطقه، به مدت دو روز در روزهای پنجشنبه ۸ آبان و جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ با همکاری اداره جوانان حلبچه و در حضور عموم مردم، در استان حلبچه برگزار خواهد شد.

اسامی ۱۵ عکاس منتخب برای نمایشگاه عکس «انار» به شرح زیر اعلام شده است: علی رضویان، سامان خدایاری، افشین فتاحی، هادی دهقان پور، شریفه علی آبادی، باسط محمودی، مادرین احمدی، امید محمدی، شهین عباسی، بهزاد نعمتی، داوود ایزدپناه، فرزانه مصطفایی، محمد عبدی، آریان نصراللهی، میلاد مولودی و فاطمه مروتی.

حضور و بازدید از این نمایشگاه برای عموم علاقه‌مندان به هنر عکاسی آزاد است.