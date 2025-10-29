آقای «وضعتان چوینه» به میراث فرهنگی ایلام آمد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، این جلسه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام و میلاد کرمی، بلاگر و مدیر تورهای گردشگری، برگزار شد تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، صنایع دستی و فرهنگ، آداب و رسومات محلی مردم استان ایلام بیش از پیش معرفی شود.

فرزاد شریفی، در این نشست با اشاره به اهمیت معرفی آداب و رسوم و فرهنگ غنی مردم استان، بر همکاری فعالان فضای مجازی و تورگردانان برای توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی استان تاکید کرد و گفت: معرفی جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی استان علاوه بر ارتقای شناخت عمومی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اشتغال جوانان خواهد بود.

وی بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته شده استان تاکید کرد و افزود: فضای مجازی فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ بومی و هنرهای دستی ایلام به مخاطبان گسترده است و می‌تواند نقش موثری در توسعه گردشگری ایفا کند.

او همچنین از آمادگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام برای همکاری مستمر با تورگردانان و بلاگرها خبر داد و خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مدون و همکاری فعالان حوزه گردشگری، می‌توانیم تصویری جذاب و واقعی از ایلام ارائه کنیم و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان را به گردشگران داخلی و بین‌المللی معرفی کنیم.

میلاد کرمی، بلاگر و مدیر تورهای گردشگری نیز در این جلسه به ارائه تجربیات خود در زمینه معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و صنایع دستی استان پرداخت و راهکارهایی نوین برای جذب گردشگران داخلی و خارجی پیشنهاد کرد.