به گزارش خبرگزاری کردپرس، شهرستان چرداول، با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز و تنوع فرهنگی، تاکنون کمتر در نقشه گردشگری کشور دیده شده است. اما می‌توان طرح‌هایی پیشنهاد داد که ظرفیت تازه‌ای از چرداول آزاد خواهد کرد. چرداول شاید در نگاه اول آثار شاخص باستانی نداشته باش اما در دنیای وسیع و متنوع گردشگری، چرداول دارای فرصت‌های زیادی برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های گردشگری استان ایلام است. قابلیتهای که به‌تازگی توسط یکی از فعالان فرهنگی منطقه برای چرداول تدوین شده، چشم‌اندازی تازه را پیش‌روی توسعه‌گران گردشگری قرار می‌دهد: یک مسیر گردشگری ترکیبی از زنجیره تا لۊت قلا، با ایستگاه‌هایی از تاریخ، آیین، طبیعت و خوراک محلی.

این مسیر پیشنهادی از روستاهای زنجیره سفلی و علیا در پنج کیلومتری شهر سرابله، مرکز شهرستان چرداول، آغاز می‌شود و در ترکیب با آتشکده موشکان، بقعه پیرحسین، جنگل بانکول، رودخانه و تنگه قیر و مسیر کوه‌پیمایی لۊت قلا (منطقه‌ای تاریخی و کمتر شناخته شده در ارتفاعات خرم‌کوه)، به شهر شباب ختم می‌شود؛ جایی که کباب محلی آن، خود به‌تنهایی یک مقصد خوراکی محسوب می‌شود.

در دل این مسیر، چشم‌اندازهای کوهستانی خرم‌کوه و لۊت قلا، ظرفیت تبدیل شدن به کمپ دائمی و پرقدرت را دارد، کمپی که می‌تواند به مقصدی برای طبیعت‌گردان، کوهنوردان و علاقه‌مندان به اقامتگاه‌های بوم‌گردی بدل شود.

آنچه این طرح را متمایز می‌کند، نگاه ترکیبی آن به گردشگری است. به‌جای تمرکز صرف بر یک عنصر مانند آثار تاریخی شاخص، این مسیر تلاش می‌کند تجربه‌ای چندوجهی برای گردشگر خلق کند: از لمس سازه‌های آتشکده ساسانی در موشکان (که فرماندار چرداول و میراث فرهنگی برای احیای آن باید بودجه بگذارند) تا شنیدن روایت‌های محلی و آیینی، از عکاسی در جنگل‌های بانکول و غارهای چندهزارساله تا چشیدن طعم کباب شباب و جشن نوروز و شکرگزاری برداشت برنج و... اقامت‌های خاطره‌انگیز در بوم‌گردی‌هایی که باید ایجاد شود، ظرفیت‌هایی هستند که در بخش مرکزی چرداول وجود دارد.

به جز سیاستگذاران، مردم بومی منطقه نیز نیاز به آموزش و تغییر ذهنیت دارند. در بخش توانمندسازی، این طرح پیشنهادات و تاکیداتی بر آموزش روایت‌گری محلی دارد. خانواده‌های منطقه می‌توانند با شرکت در کارگاه‌های روایت‌گری، تاریخ و فرهنگ خود را با زبان خودشان برای گردشگران بازگو کنند. این آموزش‌ها نه‌تنها به حفظ میراث ناملموس کمک می‌کند، بلکه زمینه اشتغال پایدار را نیز فراهم می‌سازد.

اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز بخش دیگری از این چشم‌انداز هستند. در روستاها منازل خالی زیادی وجود دارند و برخی افراد نیز اقداماتی برای احداث بوم‌گردی کرده‌اند که زمین‌هایشان خارج از محدوده اعلام شده و نتوانسته‌اند موفق شوند که نیاز به حمایت فرمانداری دارند.

با طراحی یک کمپ اقامتی در لۊت قلا، گردشگران می‌توانند تجربه‌ای اصیل از شب‌مانی در دل طبیعت داشته باشند، تجربه‌ای که با کمپ دائمی در نوک خرم‌کوه تکمیل می‌شود؛ جایی که چشم‌انداز دشت و دره، سکوت کوهستان، و امکانات سبک اما حرفه‌ای، آن را به مقصدی منحصربه‌فرد بدل می‌کند.

این گزارش، برای نخستین‌بار از سوی رسانه، چنین ظرفیتی را مطرح می‌کند. هدف، نه فقط معرفی یک مسیر خاص، بلکه دعوت به بازنگری در نگاه به چرداول است. این شهرستان، با ظرفیت‌های مشابه در دیگر نقاط خود، می‌تواند با الگوبرداری از این طرح، به شبکه‌ای از مسیرهای گردشگری ترکیبی تبدیل شود، شبکه‌ای که هم اقتصاد محلی را تقویت می‌کند، هم میراث فرهنگی را حفظ، و هم هویت منطقه‌ای را برجسته می‌سازد.

نویسنده: یاسر بابایی