به گزارش خبرگزاری کردپرس، سیدزاهدین چشمه‌خاور اظهار کرد: در مجموع، ۵۰ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۴۱۱ تردد وسایل نقلیه در جاده‌های استان ایلام به ثبت رسیده است.

وی افزود: از این میزان، ۴۴ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۹۵ تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک از جمله سواری و وانت‌بار و پنج میلیون و ۸۵۱ هزار و ۸۴۲ تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با اشاره به مسیرهای پرتردد استان گفت: در این بازه زمانی، جاده چوار - ایلام با بیش از دو میلیون و ۴۹۰ هزار تردد در صدر قرار گرفته و مسیر ایلام - سرابله با بیش از دو میلیون و ۲۹۹ هزار تردد در رتبه دوم پرتردد ترین راه‌های استان ایلام بوده است.