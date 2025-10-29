پیوستن ۱۲۰۰ شهروند کرد عفرین به نیروهای امنیتی دولت احمد الشَرع

به گزارش کردپرس، پایگاه خبری سیریا دیرکت گزارش داد که حدود ۱۲۰۰ شهروند کرد از منطقه عفرین به نیروهای امنیتی دولت انتقالی سوریه به رهبری احمد الشَرع پیوسته‌اند. این در حالی است که بخش عمده اعضای نیروهای امنیتی در عفرین همچنان وابسته به گروه‌های سابق «ارتش ملی سوریه» هستند.

شمس‌الدین حوطو، رئیس شورای محلی جندیرس، اعلام کرده است که بیشتر اعضای سازمان امنیت عمومی در عفرین و مناطق اطراف، همچنان از میان نیروهای گروه‌های منحل‌شده ارتش ملی سوریه (SNA) انتخاب شده‌اند اما دولت انتقالی سوریه پیش‌تر در ماه اوت وعده داده بود که ساکنان محلی از جمله کردها را در ساختار جدید نیروهای امنیتی ادغام خواهد کرد. با این حال، این تصمیم هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

یکی از اعضای سازمان امنیت عمومی در عفرین با نام مستعار «ابوعمر» در گفت‌وگو با این رسانه گفته است که روند جذب نیروهای محلی آغاز شده است. او افزود: «از میان سه‌هزار نفر که برای پیوستن به نیروهای امنیتی ثبت‌نام کرده‌اند، ۱۲۰۰ نفر از کردهای عفرین پس از تأیید نداشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) پذیرفته شده‌اند.»

بر اساس این گزارش، ابوعمر که اصالتاً از شهر ادلب است، پیش از این از اعضای گروه «فیلق‌الشام» وابسته به ارتش ملی سوریه بوده و در سال ۲۰۱۸ به پلیس نظامی دولت موقت تحت حمایت ترکیه پیوسته بود.

به گفته منابع محلی، اگرچه گام‌هایی برای مشارکت کردها در نیروهای جدید برداشته شده، اما بیشتر نهادهای امنیتی در عفرین همچنان تحت نفوذ فرماندهان پیشین گروه‌های مسلح باقی مانده‌اند.