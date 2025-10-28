به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه زمان استفاده از صورت‌حساب کاغذی تمدید نخواهد شد، گفت: برنامه هدفمندی برای این امر در سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و در حال اجراست که سه راهبرد اصلی شامل تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی برای مودیان، افزایش عرضه و تقاضا برای صورت‌حساب الکترونیکی و اطلاع‌رسانی مؤثر و هدفمند به مودیان را دربرمی‌گیرد و تغییرات فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی افزود: یکی از اقدامات اخیر سازمان در جهت تسهیل امور مودیان، افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ بوده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون ثبت درخواست مودیان به‌صورت غیرحضوری در کارپوشه انجام و پردازش آن به‌صورت سیستمی صورت می‌گیرد و تنها برای تحویل لاشه چک نیاز به مراجعه حضوری به اداره‌کل وجود دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش درخواست مودیان به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود و با هماهنگی‌های انجام‌شده با بانک مرکزی، در آینده نزدیک امکان افزایش حد مجاز با ارائه چک الکترونیک نیز فراهم خواهد شد تا دیگر نیازی به مراجعه حضوری حتی برای ارائه لاشه چک نباشد.

فعله‌گری ادامه داد: بررسی و شناسایی صورت‌حساب‌هایی که احتمال انحراف دارند به‌صورت روزانه انجام می‌شود و در صورت مشاهده موارد مشکوک، پیامک هشدار برای مودی ارسال می‌ شود و در موارد حساس‌تر، کارشناسان مرکز ۱۵۲۶ به‌صورت تلفنی با مودی تماس می‌گیرند تا پیش از بروز مشکل، اصلاح رفتار صورت گیرد.

وی با اشاره به ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، یادآور شد: طبق این قانون، پس از گذشت بیست ماه از لازم‌الاجرا شدن آن، صورت‌حساب الکترونیکی شرط پذیرش هزینه قابل قبول خواهد بود؛ بنابراین از اول دی‌ماه سال‌جاری، صرفاً صورت‌حساب‌های الکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای اعتبار خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان بیان کرد: در حال حاضر، بی‌اعتباری صورت‌حساب‌های کاغذی صرفاً مربوط به بخش ارزش افزوده است؛ بدین معنا که اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر صورت‌حساب کاغذی قابل پذیرش نخواهد بود.

فعله گری گفت: نتیجه عملی این تصمیم آن است که مودیان در اظهارنامه دوره زمستان ۱۴۰۴ که در بهار ۱۴۰۵ ارائه می‌شود، قادر به درج اطلاعات مربوط به خریدهای خارج از سامانه نخواهند بود. لذا ضروری است از ابتدای دی‌ماه، تمامی صورت‌حساب‌های خود را به‌صورت الکترونیکی صادر و دریافت کنند تا اعتبار مالیاتی آن در اظهارنامه لحاظ شود.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون، صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای مودیان رایگان است و در صورت استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد، هزینه آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان افزود: در حال حاضر ۱۱.۵ درصد از اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان مستند به صورت‌حساب کاغذی بوده و حدود ۸۹ درصد از اعتبار مالیاتی مودیان در اظهارنامه‌های دوره بهار ۱۴۰۴ مبتنی بر صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با توجه به این روند، عدم تمدید مهلت استفاده از صورت‌حساب کاغذی چالش جدی برای مودیان ایجاد نخواهد کرد.