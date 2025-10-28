دانشگاه ایلام پیشگام در حکمرانی علمی، امیدآفرینی و توسعه فرهنگی استان

به گزارش خبرگزاری کردپرس، دکتر همایون مرادنژادی با تأکید بر ضرورت همسویی دانشگاه‌ها با تحولات روز، اظهار داشت: تغییرات علم و فناوری و مسائل اجتماعی در عصر حاضر بیش از گذشته است و دانشگاه‌ها باید خود را با این تحولات هماهنگ کنند.

وی با بیان اینکه ارتباط میان دانشگاه و رسانه یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: دانشگاه ایلام در دوره جدید، اولویت‌هایی را در دستور کار قرار داده که در راستای ایفای نقش مؤثر در جامعه و ارتقاء جایگاه علمی و فرهنگی استان تعریف شده‌اند.

رئیس دانشگاه ایلام، اخلاق‌مداری و اخلاق حرفه‌ای را از ارکان اصلی دانشگاه دانست و تصریح کرد: دانشگاه باید منشأ پرورش اندیشه‌های انسانی و ترویج اخلاق در جامعه باشد. وی همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور، دمیدن روح امید به دانشگاه و جامعه را از وظایف مهم دانشگاه‌ها برشمرد و تأکید کرد: دانشگاه ایلام خود را پیشقراول این مسیر می‌داند.

مرادنژادی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه تقویت کار کارشناسی، خواستار نهادینه شدن حکمرانی علم و مرجعیت علمی دانشگاه ایلام در سطح استان شد و افزود: این رویکرد باید در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها نیز جاری شود تا تصمیمات مبتنی بر دانش و تخصص اتخاذ شود.

وی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه، خاطرنشان کرد: دانشگاه ایلام مسئولیت دارد که فعالیت‌ها و اقداماتش در زندگی مردم اثرگذار باشد. در همین راستا، اندیشکده توسعه استان ایلام در دانشگاه راه‌اندازی شده و در حال حاضر در حال شناسایی مسائل و مشکلات استان است تا برای هر یک، راهکارهای مناسب ارائه شود.

رئیس دانشگاه ایلام راهبری فرهنگ در جامعه را از دیگر اولویت‌های دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه تلاش دارد چارچوب‌های هویت فرهنگی را در استان استقرار دهد و این مهم را یک ضرورت می‌داند.

وی با اشاره به اهمیت پژوهش‌های مسئله‌محور، اظهار داشت: پژوهش‌های اعضای هیئت علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی باید در راستای حل مشکلات جامعه و استان باشد و دانشگاه از راهکارهای خلاقانه و کوتاه‌مدت برای حل مسائل استقبال می‌کند.

مرادنژادی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه دانشجویی پرداخت و گفت: پررنگ شدن نشاط دانشجویی، تقویت خردورزی و نقدپذیری، مهارت‌افزایی، فعالیت‌های کارآفرینانه و تحقق شعار «هر گروه یک مهارت» از جمله برنامه‌های دانشگاه در این حوزه است. وی همچنین از بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی و تجهیز فضاهای ورزشی خبر داد.

وی حضور دانشگاه در عرصه بین‌الملل را یک ضرورت دانست و با اشاره به اهمیت توریسم علمی در جهان، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۴۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه ایلام مشغول به تحصیل هستند که حضور آنان به‌صورت تخمینی، سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار مزیت اقتصادی برای استان به همراه دارد. جذب دانشجوی بین‌المللی یکی از راهبردهای اصلی دانشگاه ایلام به شمار می‌رود.

دکتر مرادنژادی در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه در امیدآفرینی، اخلاق‌مداری، توسعه فرهنگی و حکمرانی علمی، از رسانه‌ها خواست تا در این مسیر همراه و هم‌افزا با دانشگاه باشند.