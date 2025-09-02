۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۲

پذیرش ۶۰۰ دانشجوی جدید خارجی در دانشگاه ایلام

سرویس ایلام - رئیس دانشگاه ایلام از پذیرش ۶۰۰ دانشجوی خارجی جدید در سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با احتساب این تعداد، شمار دانشجویان بین‌الملل دانشگاه ایلام به ۱۳۷۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، همایون مرادنژادی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های وزارت علوم مبنی بر افزایش جذب دانشجویان بین‌الملل، همچنین با توجه به موقعیت مرزی استان ایلام و علاقمندی دانشجویان عراقی، روند پذیرش دانشجویان خارجی در این دانشگاه شتاب گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵۱۲ نفر متقاضی تحصیل در دانشگاه ایلام بودند، افزود: پس از ارزیابی شرایط، ۸۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند که تاکنون ۶۰۰ نفر شامل ۱۰۰ دانشجوی دختر و ۵۰۰ دانشجوی پسر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش قطعی شده‌اند.

رئیس دانشگاه ایلام با بیان اینکه برای نخستین بار سامانه ثبت‌نام آنلاین دانشجویان بین‌الملل راه‌اندازی شده است، گفت: تمامی فرآیند پذیرش این دانشجویان به‌صورت غیرحضوری انجام گرفت که این اقدام ضمن ایجاد شفافیت، موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها شد.

مرادنژادی با اشاره به دوره‌های آموزش زبان فارسی برای ورودی‌های جدید خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تحصیلی جدید، کلاس‌های دانشجویان ایرانی و بین‌الملل تفکیک می‌شود و از ترم دوم، دانشجویان خارجی دروس تخصصی خود را با امکان تدریس به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی آغاز خواهند کرد.

وی گفت: هم‌اکنون دانشگاه ایلام ۱۳۷۰ دانشجوی بین‌الملل شامل ۳۰۰ دانشجوی دختر و ۱۰۷۰ دانشجوی پسر دارد.

مرادنژادی با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اقتصادی این روند گفت: جذب دانشجویان بین‌الملل علاوه بر توسعه تعاملات فرهنگی، آورده اقتصادی قابل توجهی نیز برای شهر و استان ایلام به همراه خواهد داشت.

