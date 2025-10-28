برکناری موقت ناظم مدرسه در پی تنبیه بدنی دانش آموز بوکانی

به گزارش کردپرس، خشایار صنعتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از دانشآموزان پایه ششم این مدرسه پس از بازگشت به منزل، از ناحیه گردن احساس درد داشت که احتمال میرود این آسیب ناشی از تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه باشد.
او اضافه کرد: والدین این دانش آموز وی را به بیمارستان شهید قلی پور این شهرستان منتقل کردند که وی در بیمارستان بستری شد و از شب گذشته برای مداوا به بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان منتقل شد.
فرماندار بوکان ادامه داد: در حال حاضر دانشآموز برای انجام تصویربرداری MRI و سایر آزمایشهای پزشکی به بخش بیماران عادی منتقل شده و وضعیت عمومی او مطلوب گزارش شده است.
او با بیان اینکه معاون مدرسه به طور موقت از سمت خود برکنار شده، گفت: پرونده قضایی در اینباره تشکیل شده و موضوع با همکاری دستگاههای مربوطه در حال پیگیری مراحل قانونی است.
صنعتی با اشاره به اینکه نتایج تحقیقات و بررسی دستگاه های مرتبط در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد و از رسانه ها خواست در این زمینه از انتشار مطالب بدون منبع و شایعات خودداری کنند.
