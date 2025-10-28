برکناری موقت ناظم مدرسه در پی تنبیه بدنی دانش آموز بوکانی

او اضافه کرد: والدین این دانش آموز وی را به بیمارستان شهید قلی پور این شهرستان منتقل کردند که وی در بیمارستان بستری شد و از شب گذشته برای مداوا به بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان منتقل شد.

فرماندار بوکان ادامه داد: در حال حاضر دانش‌آموز برای انجام تصویربرداری MRI و سایر آزمایش‌های پزشکی به بخش بیماران عادی منتقل شده و وضعیت عمومی او مطلوب گزارش شده است.

او با بیان اینکه معاون مدرسه به طور موقت از سمت خود برکنار شده، گفت: پرونده قضایی در این‌باره تشکیل شده و موضوع با همکاری دستگاه‌های مربوطه در حال پیگیری مراحل قانونی است.

او با تاکید بر اینکه نتایج بررسی‌ها و تحقیقات دستگاه‌های مسئول به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، از رسانه‌ها خواست از انتشار مطالب بدون منبع و شایعات در این زمینه خودداری کنند.