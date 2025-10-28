به گزارش کردپرس، جمیل بایک، رئیس مشترک شورای رهبری KCK، در سخنانی درباره شمال‌شرق سوریه هشدار داد که درخواست برخی از طرف‌های سیاسی برای «ترک سلاح» در این منطقه، نادیده‌گرفتن تهدیدهای واقعی و فداکاری‌های مردم آنجاست. او تأکید کرد که روند صلح با ترکیه ناظر به داخل است و نمی‌توان شرایط خاص و پرمخاطره شمال‌شرق سوریه را با وضعیت ترکیه یکسان دانست.

بایک در سخنان خود یادآور شد که شمال‌ و شرق سوریه در سال‌های گذشته در معرض حملات و تهدیدهای مستمر گروه‌های افراطی از جمله هیئت تحریرالشام (HTŞ) و دیگر گروه‌های مسلح بوده است. او با اشاره به تجربه‌های اخیر گفت: «وقتی هیئت تحریرالشام به مناطق دروزی حمله کرد، همه می‌دانستند که مرحله بعدی شمال‌شرق سوریه خواهد بود. اگر دروزی‌ها تسلیم می‌شدند، جهت حملات بلافاصله به سمت کردستان سوریه برمی‌گشت.»

او با اشاره به تلفات سنگین و مقاومت محلی افزود: «مردم شمال‌شرق سوریه بیش از ۲۰ هزار شهید داده‌اند که نیمی از آن‌ها عرب بوده‌اند و هزاران نفر از همین مردم زخمی و معلول شده‌اند. به چنین مردمی گفتن این که «سلاح‌تان را زمین بگذارید» یعنی آن‌ها را زیر تیغ قتل‌عام رها کردن.»

بایک تأکید کرد که این منطقه ساختار اداره خودگردان دموکراتیک دارد و تصمیم‌ها بر اساس اراده جمعی مردم گرفته می‌شود. او گفت: «رهبری اوجالان در این منطقه نیز بسیار پررنگ است و نه تنها کردها بلکه عرب‌ها، سریانی‌ها و دیگر اقلیت‌ها نیز او را به‌عنوان رهبر فکری و ایدئولوژیک خود می‌شناسند و دنبال می‌کنند.»

او در ادامه افزود: «مطالبه خلع سلاح در چنین شرایطی، بی‌احترامی آشکار به فداکاری مردم این منطقه و نادیده گرفتن تهدیدهای واقعی است. نمی‌توان از جامعه‌ای که زیر سایه تهدید مستقیم گروه‌های تروریستی زندگی می‌کند، خواست که بدون تضمین امنیتی سلاحش را کنار بگذارد.»

بایک با تأکید بر این‌که گفت‌وگوهای فعلی ناظر به داخل ترکیه است گفت: «ما در مورد روند صلح و ترک سلاح در چارچوب داخل ترکیه تصمیم گرفته‌ایم. وضعیت سوریه و شمال‌شرق سوریه مسئله‌ای متفاوت است و ارتباطی با تصمیم‌های ما ندارد.»

او با اشاره به موقعیت استراتژیک شمال‌شرق سوریه، تنوع قومی و مذهبی آن و تهدیدهای دائمی از سوی گروه‌های تندرو هشدار داد: «مطالبه‌ای که این شرایط را نادیده بگیرد، در واقع دشمنی با مردم آن منطقه است.»