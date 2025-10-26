۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵

سودانی اداره فرودگاه بین‌المللی موصل را به شرکت ترکیه‌ای سپرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عبدالقادر دخیل، استاندار نینوا اعلام کرد محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، با واگذاری اداره فرودگاه بین‌المللی موصل به شرکت ترکیه‌ای «ایکا» موافقت کرده است.

به گزارش کردپرس، دخیل در سخنانی گفت: «سودانی در گفت‌وگویی تلفنی با من موافقت خود را اعلام کرد که شرکت ترکیه‌ای "ایکا" به عنوان اپراتور رسمی و مسئول اداره فرودگاه بین‌المللی موصل فعالیت کند.»

او افزود: «دولت محلی نینوا نیز اختیار کامل یافته است تا تمام شرایط، ضوابط و مفاد مرتبط با این قرارداد را اجرا کند.»

استاندار نینوا تأکید کرد: «این اقدام گامی سرنوشت‌ساز در روند مدیریت فرودگاه موصل و تبدیل آن به پنجره‌ی ارتباطی نینوا با جهان است.»

به گفته‌ی او، شرکت ترکیه‌ای فرودگاه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی اداره خواهد کرد و دولت محلی نیز با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، امور فنی و اجرایی قرارداد را به انجام می‌رساند.

پیش‌تر، نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، فرودگاه بین‌المللی موصل را افتتاح کرده و از آغاز پروازهای داخلی از این فرودگاه خبر داده بود. گفت‌وگوها با چند شرکت بین‌المللی برای انتخاب مناسب‌ترین اپراتور طی ماه‌های گذشته ادامه داشت.

فرودگاه موصل یکی از پروژه‌های راهبردی و مهم استان نینوا به شمار می‌رود و انتظار می‌رود نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری و همچنین اتصال موصل به جهان ایفا کند.

