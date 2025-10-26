به گزارش کردپرس، دخیل در سخنانی گفت: «سودانی در گفت‌وگویی تلفنی با من موافقت خود را اعلام کرد که شرکت ترکیه‌ای "ایکا" به عنوان اپراتور رسمی و مسئول اداره فرودگاه بین‌المللی موصل فعالیت کند.»

او افزود: «دولت محلی نینوا نیز اختیار کامل یافته است تا تمام شرایط، ضوابط و مفاد مرتبط با این قرارداد را اجرا کند.»

استاندار نینوا تأکید کرد: «این اقدام گامی سرنوشت‌ساز در روند مدیریت فرودگاه موصل و تبدیل آن به پنجره‌ی ارتباطی نینوا با جهان است.»

به گفته‌ی او، شرکت ترکیه‌ای فرودگاه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی اداره خواهد کرد و دولت محلی نیز با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، امور فنی و اجرایی قرارداد را به انجام می‌رساند.

پیش‌تر، نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، فرودگاه بین‌المللی موصل را افتتاح کرده و از آغاز پروازهای داخلی از این فرودگاه خبر داده بود. گفت‌وگوها با چند شرکت بین‌المللی برای انتخاب مناسب‌ترین اپراتور طی ماه‌های گذشته ادامه داشت.

فرودگاه موصل یکی از پروژه‌های راهبردی و مهم استان نینوا به شمار می‌رود و انتظار می‌رود نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری و همچنین اتصال موصل به جهان ایفا کند.