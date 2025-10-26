علت مرگ دلخراش دانش آموز ایلامی چه بود؟

به گزارش خبرگزاری کردپرس، این دانش آموز در یکی از مدارس دولتی شهر ایلام واقع در محله «بانبور» در زنگ تفریح بیهوش شده و ناگهانی به زمین میافتد. مدیریت مدرسه از اورژانس تقاضای آمبولانس میکنند و در بیمارستان پزشکان موفق به احیای وی میشوند.
پس از ۲۰ دقیقه گویا دوباره قلب وی از حرکت ایستاده و دار فانی را وداع گفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایلام این اداره با ابراز اندوه عمیق و تسلیت به خانواده داغدار و جامعه فرهنگی استان گفت: این حادثه در زمان زنگ تفریح و به صورت ناگهانی رخ داده است و مدیر مدرسه بلافاصله موضوع را به اورژانس اطلاع داده و دانشآموز به بیمارستان منتقل شده است.
عباس امیدی افزود: با وجود تلاشهای تیم پزشکی و فوریتهای اورژانس، متأسفانه عملیات احیا نتیجهبخش نبود و این دانشآموز به دیار باقی شتافت.
