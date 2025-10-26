به گزارش کردپرس، صالح حسینی، مدیر منابع آب شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرچ و باروق، با اعلام این خبر گفت:در راستای حفظ و صیانت از حدود بستر و حریم رودخانه زرینه‌رود و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، عملیات بازگشایی و آزادسازی بیش از دو هکتار از بستر این رودخانه در محدوده کوی قرورن شهرستان میاندوآب انجام شد.

او افزود: این اقدام با دستور مقام قضایی و با همکاری نیروهای انتظامی، مدیریت منابع آب و واحد گشت و بازرسی صورت گرفت.

مدیر منابع آب شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرچ و باروق در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: صیانت از رودخانه‌ها و احقاق حقوق عمومی از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب است و این‌گونه اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.

@