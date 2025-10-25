۲۰ درصد درآمد تجارت مرزی باید در همان مناطق هزینه شود

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جلسه بررسی وضعیت ساماندهی تجارت مرزی استان، با تأکید بر اینکه ساماندهی تجارت مرزی از اولویتهای مهم دولت است، گفت: این طرح یکی از جامعترین و کاملترین مصوبات دولت برای بهبود معیشت مرزنشینان است و هدف دولت ایجاد فرصت برای رونق اقتصادی مناطق مرزی است، اما اگر مدیران وقت نگذارند و همکاری نکنند، این ظرفیت از بین میرود و مشکل از دولت نیست، ایراد از ماست که در اجرا کوتاهی کردهایم.
وی با اشاره به روند کند شناسایی و ثبتنام مشمولین طرح ساماندهی تجارت مرزی بیان کرد: پایش مشمولین باید با دقت و نظارت فرمانداران انجام شود و سازمان صمت نیز مکلف است پیگیری لازم را برای تکمیل فرایند و صدور کارت مشمولین بهعمل آورد لذا مردم نباید بلاتکلیف باشند؛ کارتها باید سریع صادر شود تا حقوق قانونی مرزنشینان بهصورت منظم پرداخت گردد.
وی خاطر نشان کرد: پرداخت حق و حقوق مشمولین باید مستمر و ماهانه انجام شود و اگر قرار باشد دو یا سه ماه یکبار واریز شود، فلسفه طرح از بین میرود لذا مرزنشین باید بداند در چه تاریخی حقوق قانونیاش به حسابش واریز میشود.
استاندار کرمانشاه تکمیل زیرساختهای مرزی را از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی دانست و گفت: از مرز شوشمی تا سومار، تمامی مرزها باید از نظر زیرساختی آماده فعالیت باشند؛ گمرک، راهداری و سایر دستگاههای مرتبط باید وظایف خود را بهطور کامل انجام دهند.
وی با اشاره به تأکید دولت بر فعالسازی بازارچههای مرزی عنوان کرد: دولت تکلیف کرده است بازارچههای مرزی باید فعال و پویا شوند و راه دور زدن تحریمها و رونق صادرات همین بازارچهها هستند؛ فعالیت پنج یا شش ساعته گمرکات و بازارچهها جوابگو نیست از این رو باید به سمت شبانهروزی شدن حرکت کنیم و اگر نیروی انسانی کم است، ما پیگیری میکنیم تا مجوز جذب نیرو صادر شود.
دکتر حبیبی تصریح کرد: فعالیت شبانهروزی گمرکات باعث تسریع در فرآیند ترخیص کالاها، افزایش حجم مبادلات و رونق منطقه میشود و همه مدیران باید برنامه زمانبندی برای تحقق این هدف ارائه دهند تا حداکثر ظرف دو تا سه ماه آینده، این موضوع عملیاتی شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به برخی ناهماهنگیها در حوزه استاندارد و غذا و دارو گفت: نباید هیچ کارگزار، بازرگان یا واردکنندهای در مرز معطل بماند، مشکلات باید با همکاری دستگاههای مربوطه در کوتاهترین زمان حل شود و تأخیر در انجام وظایف، نوعی ترک فعل محسوب میشود و قابل پذیرش نیست.
وی خطاب به فرمانداران گفت: اگر دستگاهی در انجام وظیفه کوتاهی میکند، سریعاً گزارش دهید و فرمانداران مسئول نظارت هستند و باید هرگونه کمکاری را به استانداری منعکس کنند.
دکتر حبیبی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران ادامه داد: تمامی اختیارات استاندار در حوزه مرزها و بازارچههای مرزی به فرمانداران تفویض شده است و فرمانداران نمایندگان تامالاختیار استاندار در مرزها هستند و باید با جدیت وظایف نظارتی خود را انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: فرمانداران میتوانند در صورت نیاز، تغییرات لازم در نحوه فعالیت مرزها، انبارها و دستگاههای مستقر را اعمال کنند، دولت اختیار کامل را به استان داده است، اما ما باید از این ظرفیت بهدرستی استفاده کنیم.
مدیر ارشد استان با اشاره به موقعیت ممتاز استان در همسایگی کشور عراق بیان کرد: استان کرمانشاه با پنج بازارچه فعال مرزی در همجواری دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، ظرفیت بینظیری برای گسترش مبادلات تجاری دارد و توسعه تجارت با عراق میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد. از این فرصت باید حداکثر بهره را ببریم.
وی تأکید کرد: توسعه تجارت مرزی فقط به نفع مرزنشینان نیست، بلکه به نفع کل کشور است و با فعالسازی بازارچهها، اشتغال، تولید و درآمد مردم منطقه افزایش مییابد.
دکتر حبیبی با اشاره به لزوم بازگشت بخشی از درآمد تجارت مرزی به مناطق مرزی گفت: بر اساس مصوبه دولت، بیست درصد درآمد حاصل از تجارت مرزی باید صرف امور عمرانی و آبادانی در همان مناطق شود. لازم است با وزارت صمت و وزارت اقتصاد مکاتبه شود تا این سهم به شهرستانهای مرزی بازگردد.
وی تأکید کرد: این منابع باید صرف بهبود زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و حمایت از معیشت مرزنشینان شود و اجرای دقیق این بند، میتواند موجب تحول در توسعه نواحی مرزی شود.
وی از مدیران خواست در جلسه بعدی، گزارش کامل اقدامات خود را ارائه دهند و گفت: هیچگونه کمکاری پذیرفته نیست. از این پس همه مدیران و فرمانداران باید نتیجه کار خود را ارائه دهند و هدف دولت خدمت به مردم است و ما نباید با بیتوجهی خود مانع تحقق این هدف شویم.
وی با بیان اینکه ساماندهی تجارت مرزی یکی از مهمترین فرصتهای اقتصادی استان است، تصریح کرد: همه باید دستبهدست هم بدهیم تا از این ظرفیت ملی برای اشتغال، توسعه و رفاه مردم کرمانشاه استفاده کنیم.
