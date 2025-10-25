درخشش جهانی شیرمرد کردستان؛ مبین عظیمی قهرمان کشتی آزاد جهان شد

به گزارش کرد پرس، عظیمی که از استعدادهای درخشان کشتی آزاد در سطوح ملی و بین‌المللی به‌شمار می‌رود، تاکنون موفق به کسب ۴ مدال آسیایی، بیش از ۱۴ مدال بین‌المللی و چندین عنوان قهرمانی ملی شده است.



او همچنین نخستین کشتی‌گیر تاریخ کشتی آزاد کردستان است که توانسته مدال‌های جهانی و آسیایی را هم‌زمان به دست آورد و با عملکرد درخشان خود، نامی ماندگار در تاریخ ورزش کوردستان ثبت کند.



افتخارات مبین، موجی از خوشحالی شهروندان را به دنبال داشته است.

