درخشش جهانی شیرمرد کردستان؛ مبین عظیمی قهرمان کشتی آزاد جهان شد

به گزارش کرد پرس، عظیمی که از استعدادهای درخشان کشتی آزاد در سطوح ملی و بینالمللی بهشمار میرود، تاکنون موفق به کسب ۴ مدال آسیایی، بیش از ۱۴ مدال بینالمللی و چندین عنوان قهرمانی ملی شده است.
او همچنین نخستین کشتیگیر تاریخ کشتی آزاد کردستان است که توانسته مدالهای جهانی و آسیایی را همزمان به دست آورد و با عملکرد درخشان خود، نامی ماندگار در تاریخ ورزش کوردستان ثبت کند.
افتخارات مبین، موجی از خوشحالی شهروندان را به دنبال داشته است.
سرویس کردستان- محمدمبین عظیمی، قهرمان نامآشنای سقزی و از چهرههای پرافتخار ورزش کردستان، در فینال رقابتهای کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان که در صربستان برگزار شد، با پیروزی مقتدرانه بر حریف خود یعنی موخامد خانی اف با نتیجه ۵ بر ۳، مدال طلای جهان را از آنِ خود کرد.
