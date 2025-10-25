نامه سرگشاده مردم سریش آباد درباره آلودگی کارخانجات تصفیه روغن

به گزارش خبرنگار کردپرس، اعتراضات به آلودگی کارخانجات تصفیه روغن شهرک صنعتی آونگان قروه به جایی رسیده که این بار مردم سریش آباد در نامه ای سرگشاده به استاندار کردستان خواستار برچیده شدن این کارخانجات و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های وارده شدند.

در این نامه عنوان شده:

باسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر زره‌تن لهونی

استاندار محترم استان کردستان

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند که شهروندان شریف سریش‌آباد و مناطق پیرامونی در سال های اخیر با بحرانی عمیق و نفس‌گیر ناشی از آلودگی شدید هوا و محیط‌ زیست روبرو هستند؛ بحرانی که منشأ اصلی آن فعالیت واحدهای تصفیه روغن سوخته مستقر در شهرک صنعتی آونگان است.

واحدهایی که پیش‌تر در شهرک صنعتی دلبران مستقر بود، به‌دلیل اعتراض مردمی و آلایندگی بالا، از آن منطقه جمع‌آوری شد. با این حال، متأسفانه بدون هیچ‌گونه ارزیابی فنی، مطالعات زیست‌ محیطی، بررسی باد غالب منطقه، وضعیت باغات، مزارع آبی، چاه‌های شرب و منابع آب زیرزمینی، همان کارگاه مجدداً در شهرک صنعتی آونگان و در مجاورت بافت زیستی و کشاورزی مردم سریش‌آباد استقرار یافت با عنایت به وجود شهرک های صنعتی مستعد دیگر در استان.

این اقدام در حالی صورت گرفته که طبق مستندات، رده‌ آلایندگی این نوع فعالیت‌ها در حد بسیار بالا (رده ۷ به بالا) است و مطابق با مقررات صریح سازمان حفاظت محیط‌ زیست، چنین فعالیت‌هایی مطلقاً نباید در مناطق دارای سفره‌های آب شرب و چاه های شرب و کشاورزی نزدیک زمین های درجه یک حاصل‌خیز و باد غالب به سمت شهر و روستا مستقر گردند. با این وجود، به دلیل چشم‌پوشی، سهل‌انگاری و احتمالاً تعارض منافع برخی از مسئولان، این کارگاه های آلاینده نه تنها باقی ماندند بلکه طی سال‌های اخیر با گسترش غیرقانونی به بیش از هفت واحد فعال تبدیل شد، صرفاً مال یک خانواده. آنهم در بخش قدیمی شهرک که کار گاه سنگ بود نه قسمت زون بندی شیمیایی

اکنون، این واحدها با استفاده از دستگاه‌هایی فاقد استاندارد زیست‌ محیطی، اقدام به تصفیه روغن‌های سوخته جمع‌آوری‌شده از سراسر استان کردستان و حتی استان‌های همجوار می‌کنند. نتیجه‌ این روند، انتشار روزانه حجم عظیمی از گازها و بخارات سمی و سرطان‌زا، ترکیبات آروماتیک، فلزات سنگین، سولفورها و مواد شیمیایی فرّار در هوای شهر و روستاهای اطراف با باد است؛ موادی که طبق مطالعات علمی و اسناد پزشکی، در بلندمدت موجب بروز بیماری‌های تنفسی، ریوی، سرطان و ناهنجاری‌های ژنتیکی می‌شود.

در کنار این آلودگی هوا، فاجعه‌ زیست‌محیطی بزرگ‌تری هم در حال وقوع است. پسماندها و لجن‌های سمی حاصل از این فرآیند بدون هیچ‌گونه تمهید حفاظتی، در دامنه‌ کوه‌ها و اراضی طبیعی منطقه تخلیه شده و روی آن را تنها با خاک پوشاندند. این اقدام، قطعاً منجر به نفوذ مواد شیمیایی به منابع آب زیرزمینی می شود؛ منابعی که بخش عمده‌ آب شرب و کشاورزی شهرهای قروه، سریش‌آباد، مالوجه و بیش از بیست‌ و دو روستا از آن منطقه تأمین می‌گردد.

با وجود اعتراضات مکرر مردم، رسانه‌ها، تذکرات امام جمعه محترم، گزارشات مردمی، نوشتن طومار و ورود مدعی‌العموم تا کارشناسی نه نفره شده و هنوز ادامه دارد و پرونده در تجدید نظر چند ماه است مانده، متأسفانه هیچ اقدام عملی و مؤثری از سوی ادارات مرتبط به‌ویژه محیط‌زیست، صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی صورت نگرفته و تنها بسنده به چند بار پلمب هفتگی شده و با سفارشی سریع فک پلمب گردیده. این سکوت، به‌ درستی در افکار عمومی به‌منزله‌ رضایت و همراهی با تخلف تعبیر می‌شود و مردم را به شدت نگران کرده و احتمال می‌رود آستانه صبر مردم تمام شود و نگرانی تولید کند.

جناب آقای استاندار،

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی و الزامی دانسته و هرگونه فعالیت اقتصادی یا صنعتی که به تخریب محیط‌زیست، هوا، آب و خاک منجر شود را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که منجر به تهدید علیه بهداشت عمومی گردد، جرم تلقی می‌شود و باید فوراً برخورد شود در حالی که این موضوع علاوه بر بهداشت عمومی، تهدید جدی علیه سلامت عمومی مردم است.

با استناد به این اصول و در راستای مسئولیت قانونی و انسانی جنابعالی، ما مردم سریش آباد، از شما به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان درخواست و انتظار داریم:

دستور توقف فوری فعالیت تمامی کارگاه‌های تصفیه روغن در شهرک صنعتی آونگان تا زمان بررسی کامل آلایندگی صادر گردد.

هیأتی از کارشناسان مستقل زیست‌ محیطی، آب، خاک و بهداشت برای بازدید میدانی و نمونه‌برداری از هوای منطقه، آب‌های زیرزمینی و خاک‌های اطراف تشکیل شود.

با مسئولان و مدیران دستگاه‌هایی که در انجام وظیفه قانونی خود ترک فعل داشته یا تعمداً سکوت کرده‌اند، برخورد قانونی و شفاف صورت گیرد.

نتیجه‌ اقدامات انجام‌شده به صورت رسمی به اطلاع مردم شریف منطقه رسانده شود تا اعتماد عمومی نسبت به نظام و دولت تقویت گردد.

در خاتمه

مردم سریش‌آباد و روستاهای اطراف، مطالبه‌ای سیاسی یا شخصی ندارند؛

آنان تنها حق زیستن در هوایی پاک، آبی سالم و زمینی بی‌سم و آلاینده های بسیار خطر ناک را می‌خواهند — حقی که قانون، شرع و وجدان آن را تضمین کرده است.

از جنابعالی به عنوان مدیری دلسوز و فرهیخته انتظار داریم با حضور میدانی در منطقه و استماع مستقیم صدای مردم، زمینه‌ حل فوری این بحران را فراهم آورید تا بیش از این، سلامت و آرامش مردم قربانی بی‌توجهی و سودجویی نگردد. در خاتمه انتظار برچیدن کارگاه های آلاینده از شهرک صنعتی آونگان را مردانه به دلیل آلودگی شدید هوا، سفره های زیر زمینی، چاه های آب شرب و کشاورزی، باغات پایین دست مزارع کشت آبی منابع طبیعی و محیط زیست منطقه را داریم. امید است در اسرع وقت رسیدگی و جواب مردم به صورت روشن داده شود. /

با تقدیم احترام و آرزوی توفیق در خدمت به مردم شریف کردستان

همه‌ شهروندان و فعالان محیط‌زیست شهر سریش‌آباد و مناطق اطراف

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

رونوشت :

- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

- رئیس محترم قوه قضائیه

- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

- رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

- رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور

- مدیرکل محترم محیط زیست و منابع طبیعی، صنعت و معدن استان کردستان

- رسانه های محلی شهرستانی، استانی و کشوری