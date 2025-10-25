هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از فردا آغاز می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: مریوان آماده میزبانی از یکی از بزرگ ترین رویدادهای هنری خیابانی کشور است؛ این جشنواره با حضور گسترده مردم، هنرمندان و گروه های نمایشی از سراسر ایران و چند کشور خارجی برگزار می شود و به مدت پنج روز میزبان دوستداران تئاتر خواهد بود.

علی اصغر دریایی افزود: در این دوره بیش از ۲۰۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری، ۴۳ اثر در بخش های آزاد، دگرگونه ها، آیینی و سنتی، نشتمان و فراگیر برای اجرا انتخاب شدند؛ گروه هایی از کشورهای تونس و هندوستان نیز در کنار هنرمندان ایرانی در این جشنواره حضور دارند.

به گفته وی مراسم افتتاحیه این جشنواره فردا ساعت ۱۰:۳۰ صبح در میدان شبرنگ مریوان با برگزاری کارناوالی شاد و با حضور مردم برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اظهار کرد: تئاتر خیابانی مریوان از معدود جشنواره هایی است که مردم در آن نقشی پررنگ دارند؛ تماشاگران تنها بیننده نیستند، بلکه بخشی از اجرا محسوب می شوند و همین ویژگی باعث تداوم و ماندگاری این رویداد طی ۱۸ سال گذشته شده است.

دریایی با بیان اینکه در کنار اجرای نمایش ها، برگزاری کارگاه های آموزشی، نشست های نقد و بررسی، و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر خیابانی نیز در دستور کار جشنواره قرار دارد، افزود: مکان های اجرای نمایش ها شامل پارک ملت، میدان انقلاب، محوطه دریاچه زریوار و مراکز فرهنگی شهر مریوان خواهد بود.

وی با قدردانی از مردم مریوان، یادآور شد: مردم مریوان ثابت کرده اند که یکی از بهترین و پرشورترین تماشاگران تئاتر خیابانی در کشور هستند و حمایت و حضور پررنگ آن ها، روح تازه ای به این جشنواره بخشیده است.