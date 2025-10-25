هیات داوران تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند

به گزارش کرد پرس، به این ترتیب «حمیدرضا نعیمی»، «الیکا عبدالرزاقی» و «میثم زندی» به عنوان اعضای هیات داوران بخش آزاد و دیگرگونه های اجرایی معرفی شدند.

همچنین «نزار عبدالرزاق الکشو»، «مختار محمدی» و «علی محمد رادمنش» آثار بخش های آیینی سنتی، کودک و نوجوان و نشتیمان را داوری خواهند کرد.

گفتنی است «نزار عبدالرزاق الکشو» کارگردان، بازیگر، مدرس و پژوهشگر تئاتر خیابانی اهل کشور تونس است؛ وی در فعالیت های پژوهشی و اجرایی خود بر جنبه های آموزشی و بیانگری تئاتر خیابانی هم تاکید دارد.

بر همین اساس در سال های اخیر به برگزاری ورکشاپ ها و دوره های آموزشی در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت پرداخته است و همچنین نمایش هایی را با بازی زندانیان یا کودکان این مراکز اجرا کرده است و در یکی از این اجراها او به آرزوها و امیدهای کودکان بعد از رفتنشان از کانون اصلاح و تربیت و حضور در جامعه توجه می کند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دلیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می شود.