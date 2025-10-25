به گزارش کردپرس، در جریان سفر محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و علیرضا جزء‌قاسمی، معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به شهرهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد و بازدید از تاسیسات و پروژه‌های آبرسانی این شهرستانها، آخرین وضعیت طرح‌های در حال اجرا بررسی و تصمیمات مهمی در خصوص تسریع در روند اجرای آن‌ها اتخاذ شد.

مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی، در این بازدید با اشاره به اهمیت پروژه‌های آبرسانی جنوب استان در تأمین پایدار آب شرب اظهار داشت: پروژه آبرسانی از سد سیلوه به پیرانشهر یکی از طرح‌های زیربنایی و حیاتی استان است که شامل احداث خط انتقال فولادی به طول ۹ کیلومتر و اجرای فاز نخست تصفیه‌خانه آب می‌باشد. تاکنون بخش خط انتقال با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و تلاش می‌شود با تخصیص اعتبارات لازم، عملیات اجرایی آن تا پایان سال جاری تکمیل شود.



وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در شهرستان سردشت افزود: در راستای تأمین پایدار آب شهر سردشت، موضوع احداث برج آبگیر سد سردشت در جلسه‌ای با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای بررسی و تصمیم نهایی در خصوص روش ساخت برج آبگیر یا گزینه‌های جایگزین برداشت آب در این نشست اتخاذ می شود.



نجفی همچنین از مطالعه فنی و اقتصادی تأمین آب شهر میرآباد به‌عنوان یکی از مصوبات سفر اخیر یاد کرد و گفت: با انجام مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی منسجم، تلاش می‌شود منابع مطمئن و پایداری برای تأمین آب شرب شهر میرآباد پیش‌بینی شود تا در آینده نزدیک شاهد رفع چالش‌های آبی این منطقه باشیم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در ادامه با تأکید بر رویکرد شرکت در اجرای پروژه‌های زیرساختی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مرتبط با کاهش تنش آبی در سطح استان از جمله اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی هستند و تمام تلاش ما بر این است که این طرح‌ها تا پایان سال جاری به سرانجام برسند تا شهرها و روستاهای درگیر کم‌آبی از شرایط پایدار تأمین آب برخوردار شوند.



وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با تداوم این همراهی و تخصیص به‌موقع اعتبارات، پروژه‌های حیاتی استان طبق برنامه تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.