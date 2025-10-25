ارمنستان از مذاکره با ایران برای ایجاد یک کریدور گمرکی خبر داد

به گزارش کرد پرس، «ادوارد هاکوپیان» رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان در اظهاراتی به تشریح پیشرفت‌های حاصل شده در همکاری‌های بین‌المللی ایروان با کشورهای مختلف پرداخت.

او که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می‌کرد، اظهار داشت: ارمنستان و ایران در حال حاضر در حال مذاکرات فعالی در مورد توافق برای یک کریدور گمرکی تسهیل شده هستند که انتظار می‌رود به زودی نهایی شود.

هاکوپیان همچنین گفت که مذاکرات در مورد ایجاد یک ایست بازرسی مشترک با گرجستان در جریان است.

وی خاطرنشان کرد: یک گروه کاری برای تسهیل خدمات مشترک در مسیر گوگاوان-گوگوت تشکیل شده است.

مقام دولتی ارمنستان افزود: همکاری با ایالات متحده در حوزه‌های ظرفیت‌سازی، تهیه تجهیزات برای سیستم گمرکی و اجرای چندین سازوکار نظارتی پیشرفته، به‌طور قابل توجهی در حال پیشرفت است.