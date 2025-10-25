۱۴۷ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های آب دیواندره هزینه شد

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در این مدت در حوزه آب روستایی، آبرسانی به روستاهای برده سفید، زرینه ورمزیار، تازه آباد وزیر، آله دره علیا، سیرسفلی، دره وزان، مجتمع های سارال و چهل چشمه انجام شد.

وی افزود: همچنین احداث ایستگاه پمپاژ روستای وزمان، تعویض الکتروپمپ و تجهیز کامل چاه های روستاهای بست، طیطاق، بابارار، میشیاب، کول، پنجه سفلی، قزکه، گلتپه علیا، قلعه روتله، سایت ۱و۲ مجتمع اوباتو، حفر چاه در روستاهای یوزباشکندی، علی آباد کرفتو و روستای گلانه، اصلاح و توسعه شبکه آب روستاهای قجر، نساره علیا، کلکان، کانی سفید احمدکر، میشیاب، وزیر، قراگل انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان اظهار کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت آبرسانی شبانه روزی سیار با ۲ دستگاه تانکر ۱۲ هزار لیتری برای ۲۰ روستای شهرستان که با مشکل کم آبی و یا قطعی آب مواجه بودند، دیگر اقدام مهم در این شهرستان در حوزه آب روستایی بوده است.

فرهاد ادامه داد: در حوزه شهری نیز تقویت فشار شبکه آب شهرک های پردیس، روحانیون، بهداشت، سپاه و طلاب و توسعه شبکه آب و فاضلاب شهرک های طلاب و روحانیون اجرا شد.