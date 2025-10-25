شنیدن شعار علیه پلیس ترکیه و دشمن نامیدن آن در دیاربکر خاطرم را آزرد

به گزارش کردپرس، رئیسجمهور ترکیه در حال بازگشت از سفر خود درباره تجمع جوانان دم پارتی در شهر دیاربکر در تاریخ ۱۸ اکتبر که در آن شعار «آزادی عبدالله اوجالان» سر داده شده و نیروهای پلیس «دشمن» نامیده شده بودند، با لحنی تند واکنش نشان داد و از اینکه در ترکیه چنین شعارهایی علیه پلیس مطرح شود، اظهار تأسف کرد. رئیسجمهور ترکیه گفت: «وقتی دیدم راهپیمایی جوانان حزب دِمپارتی در دیاربکر (آمِد) در ۱۸ اکتبر برگزار شد و در آنها خواستار آزادی عبدالله اوجالان بودند و پلیس را «دشمن» نامیدند، خاطرم آزرده شد.»
او این سخنان را در پاسخ به پرسش خبرنگاران در هواپیمی که از قندیل به ترکیه بازمیگشت، مطرح کرد. درباره نحوه رفتار حزب دِمپارتی گفت: «راستش را بخواهید، من چنین روش را از دِمپارتی نمیپذیرم. فکر میکنم تا پایان این هفته دیدار و گفتوگویی با هیأت آنها خواهیم داشت. این موضوعات را با آنها مطرح میکنیم، پیمان میکنم هیأت دِمپارتی نیز همکار این گفتوگوها باشد، و خودم هم نمیخواهم این مسئله را از یاد ببرم. پیشتر هم بیشتر این پرسشها را با خانم پروین (پروین بولدان) بررسی کردهام. امیدوارم فرصت دوبارهای برای ارزیابی داشته باشیم.»
اردوغان افزود: «ترکیهای بدون تروریسم نه تنها به نفع ماست بلکه به سود کل ترکیه است. ترکیه بدون تروریسم برای همه ما فایده دارد، چه ترک و چه کرد. وقتی ما به این فکر میکردیم که بالاخره کشور به ترکیهای بدون تروریسم تبدیل شود، واقعاً از دیدن آنگونه شعارها در دیاربکر دلتنگ شدم.»
رئیس جمهور ترکیه همچنین به تجمع گروهی از جوانان دِمپارتی با نام «پیلانگهری» در ۱۸ اکتبر اشاره کرد که صدها نفر خواستار آزادی عبدالله اوجالان شدند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.
