پزشکیان: امروز کشور در بدترین وضعیت منابع و اعتباری قرار دارد

پزشکیان با تاکید بر اینکه قول و وعده ای نمی دهیم که نتوانیم آن را اجرا کنیم، گفت: امروز حدود ۶ هزار همت پروژه روی زمین مانده داریم که بدون در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای آن وعده داده شده و کلنگ زنی شده است. اینکه پروژه های متعدد تعریف کنیم، کلنگ زنی کنیم ولی نتوانیم منابع لازم برای تکمیل کردن آن را تامین کنیم، مدیریت نیست. اگر هیچ کاری انجام ندهیم و فقط بخواهیم پروژه های نیمه تمام و برزمین مانده در کشور را تکمیل کنیم، به ۱۵ سال زمان نیاز داریم.

رئیس جمهور افزود: ما هم می توانیم برای استان شما یکصد پروژه تعریف کنیم ولی اگر نتوانیم بودجه مورد نیاز آن را تامین کنیم، درست نیست. ابتدا باید بپذیریم و بدانیم که توسعه بدون توجه به منابع مصارف درست نیست و نیروی مازاد زیادی در ادارات داریم، بعد برای کاهش آن و همچنین مدیریت مصرف اقدام کنیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه متاسفانه درست مصرف نمی کنیم و باید جلوی هزینه های اضافی را بگیریم، گفت: با ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی، معادل ۸۰۰ هزار بشکه نفت ذخیره شده است.

رئیس جمهور افزود: زمانی که وارد دولت شدیم ۲۰هزار مگاوات کسری برق داشتیم، بارندگی هم نشد، تولید ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه های برق آبی هم محقق نشد که اگر قرار بود طبق این برنامه جلو برویم باید خیلی روزها در کشور تعطیل می شد. تلاش کردیم از راه های مختلف صرفه جویی کنیم. جلوی فعالیت ماینرها را گرفتیم. هرسال ۶ درصد افزایش برق داشتیم، امسال نه تنها ۶ درصد افزایش که نداشتیم بلکه ۴ درصد هم تولید برق کمتر شد یعنی نزدیک ۴ هزار مگاوات برقی که باید تولید می کردیم محقق نشد.

وی ادامه داد: برای حل مشکل کمبود برق ۲ هزار مگاوات از طریق جلوگیری از ماینرها صرفه جویی کردیم، ۲ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب کردیم، ۴ هزار مگاوات از نیروگاه های سیکل ترکیبی برق تولید کردیم ولی ناترازی ها ۳۰ هزار مگاوات بود، از طرف دیگر جنگ ۱۲ روزه شروع شد و کارخانه ها تعطیل شد و درآمد مالیاتی محقق نشد، قیمت نفت هم کاهش یافت و با کاهش درآمد و منابع مواجه شدیم .

رئیس جمهور با بیان اینکه برای حل مشکل ناترازی و تورم باید با مدیریت علمی اقدام کنیم، گفت: متاسفانه بد مصرف می کنیم و هیچ کجای دنیا مانند ایران مصرف برق بالا نیست. مشکل ما خودمان هستیم. اول باید در هزینه صرفه جویی کنیم. وقتی می گوییم می ایستیم و می جنگیم باید راه جنگیدن و ایستادن را تمرین کنیم.

پزشکیان افزود: باید با مصرف بهینه و صرفه جویی مشکل کمبود انرژی در کشور را حل کنیم به استانداران هم گفته ایم در جاهایی که گاز و برق اضافه است قطع کنند تا برق کارخانه ها و بخش تولید قطع نشود. چرا که اگر تولید و صادرات انجام نشود وضع ما بدتر خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما این است که در زمستان برق تولیدی ها قطع نشود، گفت: دردفتر خود ما در ریاست جمهوری همه لامپ های اضافه خاموش شده است، آبیاری چمن های محوطه متوقف شده است ، وقتی آب نداریم آبیاری چمن منطقی نیست. اینکه ما چه داریم و چگونه باید مصرف کنیم به مدیریت ما بستگی دارد. در گذشته بارندگی زیاد بود و همه رودخانه ها پر آب بود اما امروز با خشکسالی مواجه هستیم. باید خودمان را با شرایط موجود تطبیق دهیم. ۸۸ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، در همین کشاورزی می توان مصرف را ۱۰ درصد کاهش داد و در ازای آن بهره وری را ۱۰ درصد افزایش داد.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه مصمم هستیم که با عدالت با همه برخورد کنیم، گفت: همه دعوای ما بر سر این است که باید با همه براساس عدالت رفتار کنیم، شما باید کمک کنید که عدالت را در همه کشور اجرا کنیم. در دوره ای که رئیس دانشگاه بودم به تنهایی در عرض ۶ ماه، ۶۰۰ خانه بهداشت با ۱۵۰۰ اتاق ساختم ، هیچ پولی هم به من ندادند، با کمک مردم ساختم ، امروز مدارس را هم با کمک مردم می سازیم ، فرزندان ما چرا باید در کانکس درس بخوانند. همه این کارها را می توانیم درحوزه سلامت و معیشت هم انجام دهیم و با محله محوری و استفاده از ظرفیت مردمی برای حل مشکلات اقدام کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه من از آمریکا و اسرائیل باکی ندارم و از تفرقه و اختلاف در داخل کشور نگران هستم، گفت: اگر در داخل کشور دست به دست هم دهیم و همکاری کنیم همه مشکلات را حل می کنیم ، فقط باید وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم. هر کاری از دست ما ساخته باشد انجام می دهیم تصمیمات خوبی برای استان داریم که بعد از اجرا متوجه خواهید شد.