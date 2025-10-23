به گزارش کردپرس، به‌طور رسمی تحقیقات قضایی درباره‌ی پرونده‌ی شکایت علیه دانشگاه آمریکایی سلیمانیه در دادگاه تحقیقات این شهر آغاز شده است.

انتظار می‌رود دادگاه در روزهای آینده طرف‌های مرتبط با این پرونده و مسئولان دانشگاه را برای ادای توضیحات احضار کند.

پرونده‌ی یادشده که توسط دو وکیل وابسته به «جماعت عدالت کردستان» علیه دانشگاه آمریکایی در سلیمانیه ثبت شده، مربوط به نمایش تئاتری است که به‌زعم شاکیان، در آن به حجاب اسلامی و پوشش سنتی کردی توهین شده است.

در این نمایش، گروهی از زنان روسری‌های خود را به هوا پرتاب کرده و با لباس مردانه روی صحنه آمده‌اند؛ اقدامی که واکنش تند افکار عمومی، به‌ویژه در استان سلیمانیه، را در پی داشته و از سوی برخی اقشار مذهبی، نوعی بی‌احترامی به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی کردستان تلقی شده است.

پس از انتشار ویدیوهای این نمایش، دو وکیل — بیستوون عمر و روپاک احمد — که هر دو از اعضای وابسته به «جماعت عدالت کردستان» هستند، شکایت رسمی خود را علیه دانشگاه آمریکایی در اربیل به ثبت رساندند.

این وکلا تأکید کرده‌اند که قانون باید برتر از هر چیز باشد و دانشگاه آمریکایی و افرادی که اجازه برگزاری چنین نمایشی را داده‌اند، باید در برابر «توهین به احساسات مسلمانان و ارزش‌های دینی و اجتماعی کردستان» پاسخگو باشند.