۴۱ تبعه خارجی بیگانه در مرز مریوان دستگیر شدند

سرویس کردستان ـ فرمانده مرزبانی استان کردستان از دستگیری ۴۱ نفر تبعه خارجی بیگانه در نوار مرزی مریوان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار فرج رستمی در گفت و گو با خبرنگاران، از دستگیری تبعه خارجی بیگانه خبر داد و گفت: در راستای کنترل نوار مرزی استان، مرزبانان هنگ مریوان با اجرای گشت و کمین‌های هدفمند توانستند ۴۱ نفر تبعه بیگانه از کشورهای افغانستان، سوریه، بنگلادش و پاکستان را دستگیر کنند.

وی اظهار کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده اولیه به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان افزود: دلاور مردان مرزبانی شبانه‌روز جهت حفظ مرزهای کشور عزیزمان در تلاش بوده و با هرگونه تجاوز به خاک میهن برابر قانون برخورد خواهند کرد.

رستمی هشدار داد: هرگونه تعدی و تجاوز در مرزهای استان کردستان با برخورد قاطع پاسخ داده خواهد شد.

