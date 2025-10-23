به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست شورای مسکن استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، عنوان کرد: دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن به دنبال تحقق اهداف مهمی همچون تأمین مسکن ارزان و باکیفیت برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه است.
وی ادامه داد: اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و تحرکبخشی به بخش مسکن دارد.
معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: با توجه به این ویژگیها، تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن یکی از اولویتهای مهم استان محسوب میشود.
نجفی افزود: خانوادههای بسیار زیادی چشمانتظار تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هستند و هرگونه مانعتراشی و تأخیر در اجرای این طرح ملی، تضییع حقوق مردم است.
در این نشست گزارشی از روند پیشرفت پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی ارائه و مشکلات و موانع این طرح با حضور مدیران دستگاههای مختلف بررسی شد.
همچنین در ادامه، بنیاد مسکن گزارشی در خصوص واگذاری اراضی روستایی در قالب طرح مهاجرت معکوس ارائه داد.
ارائه گزارش بانکها پیرامون انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات پروژههای نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات کمکودیعه مسکن از دیگر دستورکارهای این نشست بود.
