به گزارش کردپرس، در بخش اقتصادی، تفاهم‌نامه ایجاد مجتمع تخصصی صنایع نساجی در شهرستان خوی با ارزش ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به امضا رسید و همچنین تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت دیجی‌کالا و استانداری آذربایجان‌غربی برای توسعه اقتصاد مرزی منعقد شد.

در بخش زیست‌محیطی، محور تفاهم‌نامه‌ها بر احیای دریاچه ارومیه متمرکز بود و هفت تفاهم‌نامه کلیدی در این زمینه امضا شد؛ از جمله برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب با همکاری سازمان فائو، تفاهم‌نامه‌های اجرایی میان دانشگاه‌های ارومیه و تبریز با کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استانداری آذربایجان‌غربی، توسعه پلتفرم دوقلوی دیجیتال برای مدیریت هوشمند منابع آب و اجرای سیستم آبیاری مدرن زیرسطحی در شبکه آبیاری مهاباد با هدف کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب.

همچنین دو طرح عمرانی شامل ایستگاه باران‌سنجی خودکار و اطلس مخاطرات آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید و در بخش پایانی مراسم، بیمارستان ۲۰۷ تخت‌خوابی شهرستان نقده به‌صورت برخط و با دستور رئیس‌جمهور افتتاح شد.

مجموع این طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌ها بخشی از برنامه دولت برای توسعه متوازن آذربایجان‌غربی با تأکید بر عدالت منطقه‌ای، بهره‌وری منابع، گسترش صادرات و احیای زیست‌بوم دریاچه ارومیه است.