واریز ۱۲۰ میلیارد دینار درآمدهای غیرنفتی ماه آگوست اقلیم کردستان به خزانه دولت عراق

به گزارش کردپرس، خبرگزاری رسمی عراق (واع) نوشت: وزارت دارایی اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد، سهم خزانه دولت فدرال از درآمدهای غیرنفتی اقلیم کردستان در ماه اگوست ۲۰۲۵ که بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دینار بود، به حساب بانکی وزارت دارایی دولت فدرال در شعبه بانک مرکزی عراق در شهر اربیل واریز شد. این اقدام بر اساس تفاهم‌های مالی بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق درباره ساماندهی درآمدهای نفتی و ساز و کارهای هزینه کردن آن انجام شده است.

بر اساس این بیانیه، مبلغ حواله شده به طور مستقیم به حساب رسمی مورد توافق واریز شد.

وزارت دارایی اقلیم کردستان عراق تاکید کرد، این اقدام در راستای اجرای توافقنامه‌های مالی صورت گرفته است که هدف آن تضمین شفافیت و یکپارچه سازی مدیریت منابع غیرنفتی است و موجب تقویت همکاری مالی بین بغداد و اربیل می‌شود و سهم اقلیم کردستان را بر اساس قانون بودجه سال ۲۰۲۵ عراق تضمین می‌کند.