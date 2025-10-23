خانواده دمیرتاش ساده‌زیست و با ارزش‌های کارگری و اجتماعی بود و این محیط، تاثیر عمیقی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی او گذاشت.

دمیرتاش دوران کودکی و نوجوانی خود را در دیاربکر گذراند و از همان سال‌ها با مشکلات اجتماعی و تبعیض علیه کردها آشنا شد. او در مصاحبه‌هایش بارها گفته که آشنایی با هویت کردی و مشاهده تبعیض‌ها، او را به مسیر دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی کشاند. در سنین جوانی، او زبان مادری خود، زازاکی، و همچنین ترکی و کردی را آموخت و به دلیل علاقه به عدالت و حقوق مردم، مسیر حقوق را برای تحصیل انتخاب کرد.

در دانشگاه آنکارا، دمیرتاش رشته حقوق را ادامه داد و پس از فارغ‌التحصیلی، به عنوان وکیل در دیاربکر فعالیت حقوقی خود را آغاز کرد. او پرونده‌های متعدد حقوق بشری را پیگیری کرد و دفتر نمایندگی سازمان عفو بین‌الملل را در دیاربکر تأسیس نمود. این فعالیت‌ها پایه‌ای شد برای ورود او به سیاست و تأثیرگذاری در مسائل اجتماعی و حقوق بشری ترکیه.

در زندگی شخصی، دمیرتاش در سال ۲۰۰۲ با باشاک دمیرتاش، معلم و نویسنده کرد، ازدواج کرد. این زوج دو دختر به نام‌های دِلال و دیلدا دارند و دمیرتاش بارها در مصاحبه‌ها گفته که خانواده‌اش، به ویژه همسرش، بزرگ‌ترین تکیه‌گاه او در سخت‌ترین شرایط سیاسی بوده‌. زندگی خانوادگی او ساده و صمیمی است و همواره بر اهمیت آموزش و پرورش کودکان و حفظ هویت فرهنگی تأکید داشته است.

دمیرتاش در مسیر سیاسی خود در سال ۲۰۰۷ به عنوان نماینده مستقل از استان حکاری وارد پارلمان ترکیه شد و سپس در انتخابات ۲۰۱۱ بار دیگر به پارلمان راه یافت. او در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به‌عنوان رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) فعالیت کرد و نقش کلیدی در مذاکرات صلح میان پ.ک.ک و دولت ترکیه داشت. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ نیز به عنوان نامزد حزب خود شرکت کرد و توانست توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی را جلب کند.

فعالیت‌های سیاسی دمیرتاش با محدودیت‌ها و بازداشت‌های متعدد همراه بود. در ۴ نوامبر ۲۰۱۶، او به همراه دیگر نمایندگان حزب HDP دموکراتیک خلق‌ها در یک عملیات گسترده بازداشت شد. دادگاه حقوق بشر اروپا در دسامبر ۲۰۲۰ حبس او را غیرقانونی اعلام کرد، اما مقامات ترکیه از اجرای حکم خودداری کردند. در سال ۲۰۲۴، دادگاهی در آنکارا او را به اتهام تحریک مردم به انجام تظاهرات علیه حمله گروه داعش به شهر کوبانی سوریه در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۴۰ سال زندان محکوم کرد، حکمی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت.

علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، دمیرتاش نویسنده‌ای برجسته است. او در زندان به نوشتن داستان‌های کوتاه و رمان‌هایی پرداخت که مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد نقد و تحلیل قرار می‌دهند. دومین کتاب داستان او، شامل ۱۴ داستان کوتاه، در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و به پدر و مادر کارگرش تقدیم گردید. آثار دمیرتاش بازتاب‌دهنده نگرش انسانی، حساسیت اجتماعی و تعهد او به عدالت است و بخشی از میراث فکری و فرهنگی او محسوب می‌شود.

زندگی شخصی و حرفه‌ای صلاح‌الدین دمیرتاش نمایانگر پیوندی استوار میان تعهد خانوادگی، مبارزه سیاسی و خلاقیت ادبی است. او با شجاعت و پشتکار، در مواجهه با محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی، صدای گروه‌های تحت فشار را به گوش جهان رسانده و نشان داده که حتی در سخت‌ترین شرایط، تلاش برای آزادی و عدالت می‌تواند ادامه یابد. مستندسازی زندگی او فرصتی است برای شناخت ابعاد انسانی، خانوادگی و سیاسی او و همچنین درک تاریخ معاصر ترکیه از نگاه یک فعال و رهبر کرد جسور.