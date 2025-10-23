رییس جمهور: مهاباد و ارومیه بدون برنامه گسترش و تغییر یافتەاند

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی آذربایجان غربی گفت: از مهاباد شهر دیگری ساخته اند که با هویت واقعی اش فرق دارد هر کسی آمده یک تغییری در آن ایجاد کرده است.

رییس جمهور گفت: ارومیه زمانی پاریس ایران بود متاسفانه اکنون به وضعیت دیگری درآمده و بدون برنامه نقشه شهرها گسترش پیدا کرده اند.

رئیس‌جمهور خطاب به نخبگان و اندیشمندان استان آذربایجان غربی گفت: متاسفانه بدون درنظر گرفتن منابع مناطق مختلف کشور را توسعه داده‌ایم و اکنون با بحران و مشکلات متعددی مواجه شده‌ایم. باید نقشه‌ مشخص داشته باشیم که در یک منطقه چه بکاریم، چگونه بکاریم و اینکه آیا اساسا، کاشت، داشت و برداشت در این منطقه، منطقی است یا خیر.

او با بیان اینکه تصمیم‌گیری لحظه‌ای برای توسعه منطق ندارد، اظهار کرد: ما می‌گوییم توسعه بدون برنامه و بدون توجه به منابع و مصارف در تهران منطق ندارد، بعد در صدا و سیما چند نفر به اسم کارشناس می‌گویند این همه زمین در استان هست و اینها بلد نیستند خانه بسازند! حال سوال اینجاست که آیا توسعه بدون برنامه در تهران درست است؟ آب طالقان را برای حل مشکل آب تهران، منتقل کرده‌ایم، اما آیا اگر در آینده تهران، اسلام‌شهر و سایر شهرستان‌های استان با کمبود آب مواجه شد امکان دارد که با تانکر آب بیاوریم؟

پزشکیان تاکید کرد: خاک و منطقه ما طلا است باید طور دیگر ببینیم.ما می توانیم از امکاناتی که خداوند در این منطقه داده طلا بسازیم.خیلی کارها می توانیم انجام دهیم که فرزندان ما در آینده بتوانند راحت زندگی کنند. باید دست به دست هم دهیم که آینده ای شایسته ما ایرانیان باشد.

او اضافه کرد: رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد کشور ما در بحران است و می‌آیند و هر غلطی بخواهند می‌کنند. در حالیکه بحران‌ها توسط نخبگان و دانشگاهیان قابل حل است؛ باید نقشه و برنامه داشته باشیم.باید با برنامه حرکت کنیم؛ امروز نقشه راهی که در دست‌مان باشد متاسفانه وجود ندارد.

رییس جمهور گفت: ما اختیارات را به استانداران داده ایم و اگر اختیارات دیگری لازم باشد واگذار می کنیم.تصمیمات استانداران باید براساس نظرات کارشناسی متشکل آن مجموعه باشد.

او ادامه داد: در حال تدوین دستورالعملی هستیم که براساس آن تصمیمات صورت بگیرد.نمی شود که اگر رئیس جمهور هستم هر تصمیمی دلم خواست همه اطاعت کنند و بعد نفر بعدی بیاید هر طور دیگر خواست تصمیم بگیرد.

پزشکیان تاکید کرد: باید براساس چشم انداز رهبر معظم انقلاب نقشه راه داشته باشیم که هرکسی هم که رئیس جمهور شد آن نقشه را پیاده کند و ادامه دهد البته نقشه باید قابل اجرا باشد.

او در ادامه با بیان اینکه نرخ حاملهای انرژی و بنزین باید واقعی شود افزود: اما افزایش نرخ یک شبه مقدور نیست و بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها و متغیرها و مداخله بدون چاره اندیشی برای پیامدهای تغییر نرخ مقدور نیست .