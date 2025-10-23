آثار تاریخی، کارت هویت ملت ایران هستند/تأکید مسئولان بر لزوم حفاظت از میراث فرهنگی کردستان

به گزارش کرد پرس، معاون وزیر میراث فرهنگی و رئیس پژوهشگاه باستان شناسی کشور، در سخنانی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی این استان، گفت: آثار تاریخی و محوطه های باستانی، کارت هویت ما هستند و توجه به آن ها به معنای پاسداشت تاریخ و تمدن ایران است.

ابراهیم زارعی با بیان اینکه کردستان یکی از مناطق شاخص کشور از نظر تنوع و تعدد آثار تاریخی است، افزود: وجود دشت ها، چشمه سارها و رودخانه های فراوان در این منطقه، بستر شکل گیری تمدن های کهن را فراهم کرده است و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در طول تاریخ، نه تنها کاهش جمعیت در این نواحی رخ نداده، بلکه رشد تمدنی قابل توجهی در دوره های مادی، هخامنشی و ساسانی مشاهده می شود.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه ها در پروژه های باستان شناسی، اظهار کرد: پژوهش های متعددی در زمینه های باستان شناسی، مردم شناسی و مرمت آثار تاریخی در جریان است و خوشبختانه نسل جوان پژوهشگران در این عرصه فعال و پویا هستند.

رئیس پژوهشگاه باستان شناسی کشور با انتقاد از کم توجهی به میراث فرهنگی کشور، ادامه داد: در حالی که برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در تلاش اند با سرمایه گذاری در میراث فرهنگی برای خود هویت تاریخی بسازند، ما در ایران با وجود این حجم از آثار ارزشمند، هنوز آن گونه که شایسته است از آن ها محافظت نمی کنیم.

زارعی همچنین دوران اسلامی را یکی از درخشان ترین ادوار تمدن ایرانی دانست و یادآور شد: نمونه هایی چون سفال های منقوش به اشعار شاهنامه از قرون پنجم تا هفتم هجری، نشان از استمرار فرهنگی و هنری ایران در این دوران دارد.

کردستان؛ نماد وحدت اقوام ایرانی

در ادامه همایش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در سخنانی کردستان را مظهر وحدت و همدلی اقوام مختلف ایران» توصیف کرد و گفت: هر ایرانی باید به وجود چنین استانی در کشور خود افتخار کند.

علی اکبر ورمقانی با اشاره به مسیر طولانی تحقق برگزاری همایش مطالعات گروس، افزود: این همایش از سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی شده بود اما با شیوع کرونا متوقف شد و امروز خوشحالیم که این آرزو به ثمر نشست. چنین رویدادهایی باید در سال های آینده نیز تداوم یابد تا ظرفیت های تاریخی و فرهنگی بیجار و گروس بیش از پیش شناخته شود.

وی بیجار را از مناطق کهن و مهم کردستان دانست و اظهار کرد: بیجار دژی استوار در دل کردستان و نمادی از پایداری مردمان این سرزمین است. کردها، ترک ها، شیعیان و اهل سنت در کنار یکدیگر زندگی می کنند و الگویی از وحدت و همبستگی ملی ارائه داده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی منطقه، ادامه داد: بیجار شایسته جایگاهی بالاتر است و با مدیریت درست می توان آن را به یکی از قطب های فرهنگی و اقتصادی استان تبدیل کرد.

هشدار درباره تخریب محوطه های باستانی

در بخش دیگری از همایش دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، نسبت به وضعیت نگران کننده محوطه های تاریخی کردستان هشدار داد و گفت: در حالی که ما درباره حفاظت از میراث فرهنگی سخن می گوییم، هزاران نفر در سراسر کشور، از جمله در بیجار، در سودای گنج یابی، محوطه های باستانی را تخریب می کنند.

ولی پور این روند را تهدیدی برای هویت فرهنگی ایران دانست و افزود: متأسفانه در کردستان، وضعیت از بسیاری از نقاط دیگر کشور بحرانی تر است و بخشی از این تخریب ها ناشی از فقر، نبود توسعه پایدار و ناآگاهی عمومی است.

این استاد دانشگاه بر ضرورت تشکیل دبیرخانه دائمی برای همایش های علمی در کردستان تأکید کرد و اظهار کرد: مطالعات تاریخی و فرهنگی باید به صورت مستمر دنبال شود تا آثار علمی این همایش ها ماندگار شود.

وی همچنین از یافته های جدید باستان شناسی در منطقه بیجار خبر داد و ادامه داد: شواهدی در کاوش های اخیر به دست آمده که نشان می دهد این منطقه احتمالاً یکی از کانون های اولیه اهلی سازی اسب در جهان بوده است. این یافته ها در کنار شواهد کشاورزی در زاگرس و خاورمیانه، نقش ایران در شکل گیری تمدن بشری را پررنگ تر می کند.

ولی پور تأکید کرد: میراث فرهنگی ما نه تنها گذشته، بلکه سرمایه آینده است. حفاظت از آن باید در اولویت برنامه ریزی های توسعه ای استان و کشور قرار گیرد.

همایش ملی مطالعات گروس با محوریت شناخت ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و باستانی کردستان، ضمن یادآوری اهمیت این گنجینه های ملی، بر نقش مسئولان، دانشگاه ها و مردم در حفاظت از میراث فرهنگی و پاسداشت هویت ایرانی تأکید داشت.