سرخط خبرهای۳۰مهر خبرگزاری کردپرس

بازگشت جوانان و مردم عفرین، سرهکانی و گرهسپی در اولویت برنامههای اس دی اف است
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در پیامی ویدئویی اعلام کرد که جوانانی که پیشتر در صفوف SDF و نیروهای امنیت داخلی (آسایش) فعالیت میکردند و به دلیل شرایط ناچار به ترک سوریه شده بودند، اکنون میتوانند به کشور بازگردند. عبدی همچنین تاکید کرد که بازگشت مردم عفرین، سرهکانی و گرهسپی به مناطق و روستاهای خود در اولویت برنامههای این نیرو قرار دارد. او اضافه کرد که تدابیری برای حمایت از جوانان جهت بازگشت به موقعیتهای خود و بازگشت مردم به خانههایشان در حال انجام است و این روند به سرعت در دستور کار قرار دارد.
سرکردههای گروههای مسلح برای غارت زیتونها دوباره به عفرین بازگشتند
منابع محلی در عفرین گزارش میدهند که همزمان با آغاز فصل برداشت زیتون، سرکردهها و اعضای گروههای مسلح سوری که پیشتر از منطقه خارج شده بودند، به عفرین بازگشته و به غارت محصولات کشاورزان کُرد ادامه میدهند. این گروهها که به تصمیمات مدیریت منطقه مبنی بر ممنوعیت سرقت زیتون توجهی ندارند، به ویژه محصولات کشاورزان آواره را تصاحب میکنند. فعال حقوق بشر، «مصطفی شیخو»، تاکید کرد که این افراد برای ادامه غارت به منطقه بازگشتهاند و بسیاری از بازگشتکنندگان کُرد، به دلیل مشکلات قانونی و حضور اعضای غیرکُرد در کمیته اقتصادی، نتوانستهاند زیتونهای خود را برداشت کنند.
نقشه راه ادغام؛ مسیر ائتلاف کردها و دمشق
جیمز جفری، نماینده پیشین آمریکا در امور سوریه، در یادداشتی پیشنهاد کرد که ادغام حکمرانی کردی در سوریه با دولت مرکزی باید با دو اقدام آغاز شود: حمایت از آزادیهای سیاسی و پذیرش حاکمیت دولت توسط اقلیتها. او مدل عراق را بهعنوان الگو معرفی کرد، با تأکید بر تقسیم اختیارات و ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش سوریه. جفری همچنین خواستار همکاری جامعه بینالمللی برای تسهیل این روند و ایجاد ثبات در سوریه شد.
