اجرای پروژه های آبخیزداری در ۶۵۰ هزار هکتار از پهنه های طبیعی کردستان

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: تا کنون پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی طبیعی کردستان اجرا شده که این میزان، حدود ۲۲ درصد از پهنه های طبیعی استان را شامل می شود.

وی افزود: مطالعات جامع پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در ۵۰ حوضه آبخیز استان انجام شده و از مجموع دو میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار مساحت استان، مطالعات این طرح ها در یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار، معادل ۳۷ درصد از مساحت کل، به پایان رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان هدف از اجرای این پروژه ها را کنترل فرسایش خاک، کاهش حمل رسوبات به پایین دست و مهار سیلاب عنوان کرد و اظهار کرد: اگر پوشش گیاهی طبیعی حفاظت شود، اجرای طرح های آبخیزداری در پایین دست به سمت روش های مکانیکی و بیومکانیکی پیش خواهد رفت و در این صورت می توان تا ۷۰ درصد از هدررفت و فرسایش خاک جلوگیری کرد و مدیریت خطر سیلاب را تا ۷۵ درصد کاهش داد.

شریفی پور ادامه داد: با اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در دشت های شرقی استان و در صورت وجود بارش سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی متر، حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب به سفره های زیرزمینی تزریق می شود که این امر تا حدودی به جبران ناترازی منابع آب زیرزمینی کمک خواهد کرد.