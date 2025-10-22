تلاش بغداد برای حل اختلافات میان کردها و دمشق بر اساس مدل عراق

به گزارش کردپرس، منابعی در شورای امنیت ملی عراق به رادیو «مونت‌کارلو اینترنشنال» گفته‌اند که بغداد روند میانجی‌گری میان دولت سوریه و گروه تحت حمایت آمریکا یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را که بخش وسیعی از شمال‌شرق سوریه را در اختیار دارد، آغاز کرده است.

به نوشته دیلی صباح، این اقدام در پی تحولات سیاسی اخیر در بغداد صورت گرفته است. بیش از سه هفته پیش، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به توافقی تاریخی با دولت اقلیم کردستان عراق دست یافت که بر اساس آن، کنترل درآمدهای نفتی اقلیم به دولت مرکزی واگذار شد. منابع می‌گویند بغداد اکنون می‌کوشد «الگوی عراقی–کرد» را در سوریه تکرار کند؛ جایی که مسئله نفت همچنان محور اصلی اختلاف میان دمشق و نیروهای SDF است.

به گفته تحلیل‌گران، در دو سال گذشته نفوذ منطقه‌ای عراق، به‌ویژه پس از آغاز جنگ غزه کاهش یافته است. با این حال، السودانی در تلاش است نقش بغداد را به‌عنوان میانجی منطقه‌ای احیا کند. همچنین توافق اخیر عراق و ترکیه برای حل اختلافات مرزی و امنیتی، انگیزه‌ای تازه برای ورود بغداد به پرونده سوریه ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، فرآیند میانجی‌گری از سوی شورای امنیت ملی و دستگاه‌های اطلاعاتی عراق هدایت می‌شود. هفته گذشته، نشست‌هایی میان مقامات عراقی و رهبران SDF در شهر سلیمانیه – تحت نفوذ بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و از نزدیکان فرهاد عبدی شاهین (مظلوم کوبانی) – برگزار شده است.

در ادامه، دیدارهایی نیز میان نمایندگان عراق، هیئتی از وزارت دفاع و دستگاه اطلاعات سوریه و نمایندگان SDF انجام شده است. محور اصلی این گفت‌وگوها دو موضوع بوده است:

۱. ادغام نیروهای SDF در ارتش جدید سوریه بر پایه الگویی مشابه با روند ادغام نیروهای کرد در ارتش ملی عراق پس از ۲۰۰۳،

۲. توافق نفتی برای انتقال کنترل میادین و تأسیسات نفتی شمال‌شرق سوریه از دست SDF به دولت دمشق، که یکی از اولویت‌های اصلی دولت احمد الشرع است.

بر این اساس، در بغداد، اجماع گسترده‌ای میان نخست‌وزیر، شورای امنیت ملی، وزارت خارجه و دستگاه اطلاعات وجود دارد مبنی بر اینکه ثبات سوریه به سود مستقیم عراق است. در مقابل، هرگونه بی‌ثباتی در سوریه یا درگیری نظامی میان دمشق و نیروهای کرد، می‌تواند تبعات امنیتی شدیدی برای عراق در پی داشته باشد؛ امری که دولت السودانی درصدد پیشگیری از آن است.

تحلیل‌گران همچنین معتقدند که امضای توافق موفق میان دمشق و SDF می‌تواند مسیر را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از سوریه و عراق هموار کند؛ هدفی راهبردی که دولت بغداد در ماه‌های اخیر آشکارا بر آن تأکید کرده است.