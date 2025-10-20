درخشش سینمای کردستان در پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیه

به گزارش کرد پرس، در این رویداد معتبر سینمایی که با حضور آثار برجسته ای از کشورهای مختلف برگزار شد، هنرمندان کردستان ایران موفق به کسب عناوین برتر در بخش های کارگردانی، فیلم برداری و مستند شدند.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، جایزه بهترین فیلم کوتاه به فیلم «پسر» به کارگردانی سامان حسین پور، جایزه بهترین فیلم کوتاه مستند برای فیلم «حبیب الله» به کارگردانی عدنان زندی، جایزه ویژه هیأت داوران برای فیلم «اهلی» به کارگردانی نیما عبدالعظیمی، جایزه ویژه هیأت داوران برای فیلم «خودکشی به سبک نیچه» به کارگردانی پیام کردستان و جایزه بهترین فیلم برداری به سالم صلواتی برای فیلم سینمایی «زه وی سه خت و ئاسمان دوور» رسید.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با صدور پیامی، این موفقیت ارزشمند را به هنرمندان پرتلاش و جامعه فرهیخته سینمایی استان تبریک گفت و از تلاش های خستگی ناپذیر آنان در مسیر اعتلای هنر متعهد، بومی و هویت مدار تقدیر کرد.

در این پیام آمده است: «دستاوردهای درخشان هنرمندان کردستانی در عرصه های بین المللی، نشان از توانایی های فکری، هنری و فرهنگی این دیار دارد و می تواند گامی مؤثر در معرفی ظرفیت های غنی سینمای بومی به جهانیان باشد».