هشدار درباره عملیات گسترده ترکیه برای تخریب محیط زیست اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، کامران عثمان، عضو سازمان آمریکایی CPT اعلام کرد که دولت ترکیه عملیات گستردهای را برای غارت، قطع و نابودی جنگلهای منطقه بادینان آغاز کرده است. او گفت: «تمام درختان با تراکتورهای غیرنظامی جمعآوری و به داخل خاک ترکیه منتقل میشوند.»
کامران عثمان افزود: «از ابتدای ماه سپتامبر، ارتش ترکیه عملیات وسیعی را برای قطع درختان و تخریب جنگلهای مناطق زاپ و آواشین در آمیدی آغاز کرده است.»
او توضیح داد: «درختان با بولدوزر و ماشینآلات حفاری از ریشه کنده میشوند و با دستگاههای پیشرفته برش، تکهتکه میگردند.»
وی در ادامه تأکید کرد: «تمام درختان جمعآوریشده با تراکتورهای غیرنظامی به ترکیه منتقل میشوند. بخشی از آنها در آنجا بهعنوان سوخت مورد استفاده قرار میگیرد و بخش بزرگی نیز در کارگاههای ترکیه به صندلی، مبل و وسایل چوبی خانگی تبدیل میشوند. سپس همین محصولات دوباره به بازارهای اقلیم کردستان بازگردانده و به مردم کردستان فروخته میشوند!»
کامران عثمان در پایان پرسید: «حفاظت از مرزها، محیط زیست و جنگلهای کردستان در برنامه و سیاست کدام حزب کردستانی قرار دارد؟ در حالی که همه سرگرم رقابتهای انتخاباتی و شعارهای رنگارنگ هستند، کدام حزب به ویران شدن طبیعت سبز کردستان توجه دارد؟!»
