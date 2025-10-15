به گزارش کردپرس، تیم اقلیم کردستان در سازمان آمریکایی CPT در گزارشی درباره روند صلح و تداوم تحرکات نظامی اعلام کرد: «در ماه سپتامبر، ارتش ترکیه هیچ حمله یا بمبارانی علیه اقلیم کردستان انجام نداده است. این نخستین ماه از سال ۲۰۱۵ تاکنون است که بدون هیچ حمله یا بمبارانی از سوی ارتش ترکیه سپری میشود.»
با این حال، در این گزارش آمده است که ترکیه و پ.ک.ک علیرغم توقف کامل درگیریها و حملات، همچنان به گسترش پایگاههای نظامی، لشکرکشی و جابهجایی نیروهای مسلح خود ادامه میدهند.
بر اساس گزارش CPT، ارتش ترکیه حملات خود را بهطور کامل متوقف کرده، اما در عین حال، در حال ساخت پایگاههای نظامی جدید در کوه متینا، احداث جادههای نظامی میان پایگاهها در مناطق زاپ و آواشین (در محدوده شهرستان آمیدی) است. همچنین نیروهای ترکیه به تخریب جنگلها و قطع درختان منطقه زاپ و انتقال چوبها به داخل ترکیه ادامه دادهاند.
از سوی دیگر، نیروهای پ.ک.ک نیز علاوە بر عدم خلع سلاح، در مناطق گارا، قندیل و آسوس به ساخت تونلها و مسیرهای زیرزمینی مشغولاند.
طبق دادههای CPT، از ۱ مارس تا ۳۰ ژوئن ارتش ترکیه ۱۳۹۰ حمله علیه اقلیم کردستان انجام داده بود، اما از اول ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر این رقم به تنها ۳۴ حمله کاهش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ساکنان روستاهای اطراف گاره هنوز نتوانستهاند به خانههای خود بازگردند.
روستاییان مناطق «دَور نَهیله» تا امروز نتوانستهاند به زمینها و باغهای کشاورزی خود برگردند. در ماه اوت، هنگامی که شماری از اهالی روستای «گوهَرزِه» در ناحیه نهیله تلاش کردند برای کار کشاورزی بازگردند، برای بیش از یک ساعت توسط نیروهای ترکیه بازداشت شدند.
در پایان گزارش CPT آمده است: «فرآیند صلح باعث توقف کامل درگیریها و حملات مستقیم شده، اما ادامه استقرار نیروها، لشکرکشیها و گسترش حضور نظامی از سوی دو طرف، موجب تضعیف این روند و تشدید شکنندگی وضعیت شده است. این شرایط سبب شده تا مردم روستاها نتوانند به خانه، زمین و زندگی عادی خود بازگردند و آثار جنگ همچنان بر منطقه سایه افکند.»
نظر شما