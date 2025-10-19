۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۹

سرمایه‌گذاری شرکت ایثارگران استان کرمانشاه در احداث نیروگاه‌های انرژی خورشیدی 

سرمایه‌گذاری شرکت ایثارگران استان کرمانشاه در احداث نیروگاه‌های انرژی خورشیدی 

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل شرکت تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه از سرمایه‌گذاری اعضای سهامدار این مجموعه در احداث و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در کرمانشاه خبر داد.

یحیی قیاسوند در گفتگو با خبرگزاری کردپرس عنوان کرد: شرکت سهامی خاص تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه دارای ۵۵ هزار و ۵۰۰ نفر عضو متشکل از خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان دارای ۵درصد از کارافتادگی به بالا، آزادگان سرافراز و رزمنده‌گان ارتش، سپاه، بسیج، انتظامی و جهادگران است که تمامی این عزیزان سهامدار این مجموعه عظیم هستند.

وی ادامه داد: این شرکت با توجه به حضور پرشمار چهره های شاخص و توانمند، یک ظرفیت بزرگ برای توسعه و تعالی استان کرمانشاه است و در صورت فراهم کردن بسترها از سوی بخش دولتی، می تواند یک حضور تحول آفرین در عرصه‌های مختلف داشته باشد.

مدیرعامل شرکت تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه عنوان کرد: با توجه به‌ موضوع ناترازی انرژی در کشور، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مورد حمایت جدی دولت و مدیران استانی است و با عنایت به توانمندی‌های ایثارگران استان و منسوبین آنان، سرمایه‌گذاری در این حوزه به منطور کمک به تامین انرژی کشور و همچنین بهبود معیشت جامعه هدف (ایثارگران) به عنوان یک اولویت دنبال می شود.

وی افزود: در همین راستا با پیگیری‌های آقای خیرالله رشیدی مشاور استاندار در امور ایثارگران، نشستی با حضور دکتر نجفی معاون عمرانی استاندار، مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، همچنبن مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف از جمله شهرداری، توزیع برق استان و برق منطقه ای غرب ،بنیادمسکن در رابطه با بررسی و اجرای طرح های انرژی خورشیدی و مسکن ایثارگران برگزار شد.

 قیاسوند عنوان کرد: در این نشست از پیشنهاد شرکت تولیدی و توزیعی ایثارگران استان برای احداث نیروگاه خورشیدی با مساعدت شرکت‌های برق منطقه غرب و توزیع استان، ادارات منابع طبیعی و امور اراضی و مشارکت بانک‌های عامل و ایثارگران عزیز استقبال شد و مقرر گردید در هفته جاری یک همایش در محل بنیادشهید و امور ایثارگران استان به منظور بهره مندی از نظرات اساتید و کارشناسان کشوری و بین المللی برگزار شود.

وی گفت: خوشبختانه در رابطه با تامین زمین برای احداث مسکن ایثارگران نیز تصمیماتی خوبی اتخاذ شد و مقرر گردید علاوه بر اقدامات لازم و جدی از سوی سازمان راه و شهرسازی، دستگاه های نظامی و انتظامی نیز از محل اراضی در اختیار، با اولویت مشکل مسکن ایثارگران تحت پوشش خودشان را مرتفع کنند.

کد خبر 2789853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha