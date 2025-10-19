یحیی قیاسوند در گفتگو با خبرگزاری کردپرس عنوان کرد: شرکت سهامی خاص تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه دارای ۵۵ هزار و ۵۰۰ نفر عضو متشکل از خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان دارای ۵درصد از کارافتادگی به بالا، آزادگان سرافراز و رزمنده‌گان ارتش، سپاه، بسیج، انتظامی و جهادگران است که تمامی این عزیزان سهامدار این مجموعه عظیم هستند.

وی ادامه داد: این شرکت با توجه به حضور پرشمار چهره های شاخص و توانمند، یک ظرفیت بزرگ برای توسعه و تعالی استان کرمانشاه است و در صورت فراهم کردن بسترها از سوی بخش دولتی، می تواند یک حضور تحول آفرین در عرصه‌های مختلف داشته باشد.

مدیرعامل شرکت تولیدی و توزیعی ایثارگران استان کرمانشاه عنوان کرد: با توجه به‌ موضوع ناترازی انرژی در کشور، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مورد حمایت جدی دولت و مدیران استانی است و با عنایت به توانمندی‌های ایثارگران استان و منسوبین آنان، سرمایه‌گذاری در این حوزه به منطور کمک به تامین انرژی کشور و همچنین بهبود معیشت جامعه هدف (ایثارگران) به عنوان یک اولویت دنبال می شود.

وی افزود: در همین راستا با پیگیری‌های آقای خیرالله رشیدی مشاور استاندار در امور ایثارگران، نشستی با حضور دکتر نجفی معاون عمرانی استاندار، مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، همچنبن مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف از جمله شهرداری، توزیع برق استان و برق منطقه ای غرب ،بنیادمسکن در رابطه با بررسی و اجرای طرح های انرژی خورشیدی و مسکن ایثارگران برگزار شد.

قیاسوند عنوان کرد: در این نشست از پیشنهاد شرکت تولیدی و توزیعی ایثارگران استان برای احداث نیروگاه خورشیدی با مساعدت شرکت‌های برق منطقه غرب و توزیع استان، ادارات منابع طبیعی و امور اراضی و مشارکت بانک‌های عامل و ایثارگران عزیز استقبال شد و مقرر گردید در هفته جاری یک همایش در محل بنیادشهید و امور ایثارگران استان به منظور بهره مندی از نظرات اساتید و کارشناسان کشوری و بین المللی برگزار شود.

وی گفت: خوشبختانه در رابطه با تامین زمین برای احداث مسکن ایثارگران نیز تصمیماتی خوبی اتخاذ شد و مقرر گردید علاوه بر اقدامات لازم و جدی از سوی سازمان راه و شهرسازی، دستگاه های نظامی و انتظامی نیز از محل اراضی در اختیار، با اولویت مشکل مسکن ایثارگران تحت پوشش خودشان را مرتفع کنند.