مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان؛

۳۸ درصد زنان کشور به پوکی استخوان مبتلا هستند

سرویس کردستان - مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان گفت: بر اساس آخرین مطالعات، ۳۸ درصد زنان و ۲۵ درصد مردان بالای ۵۰ سال در کشور دچار پوکی استخوان هستند که آمار نگران کننده ای است.

به گزارش کرد پرس، جهانبخش یوسفی امروز یکشنبه به مناسبت ۲۰ اکتبر (روز جهانی پوکی استخوان) در نشست خبری، گفت: براساس بررسی های صورت گرفته، از هر ۳ زن بالای ۵۰ سال، یک نفر و از هر ۵ مرد بالای ۵۰ سال، یک نفر دچار شکستگی های ناشی از پوکی استخوان می شوند.

وی با بیان اینکه اغلب، پوکی استخوان در مراحل اولیه بدون علامت است و اولین نشانه آن ممکن است شکستگی باشد، افزود: در این بیماری بافت معدنی استخوان به تدریج کم می شود، با این حال، برخی افراد ممکن است درد کمر، کاهش قد و تغییر در وضعیت بدن را تجربه کنند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان اظهار کرد: بدن افراد از بدو تولد تا ۳۰ سالگی بافت معدنی را تشکیل می دهد و این تراکم تا این سن به حداکثر می رسد و بعد از آن به تدریج بافت معدنی کم می شود.

یوسفی ادامه داد: سن بالا، زنان پس از یائسگی، یائسگی زودرس(کمتر از ۴۵ سال)، عوامل ارثی، مصرف دخانیات و الکل، کمبود کلسیم و ویتامین د، کم تحرکی، مصرف زیاد کافئین(در نوشابه و قهوه)، وزن پایین(شاخص توده بدنی) کمتر از ۱۹، مصرف کورتون بیشتر از سه ماه و مصرف زیاد نمک جزو فاکتورهای خطر ابتلا به پوکی استخوان است.

وی یادآور شد: ورزش منظم دویدن به مدت ۳۰ دقیقه در روز، همچنین تمرینات مقاومتی، تحمل وزن و تعادلی در تحریک استخوان سازی، افزایش قدرت عضلات و کاهش خطر شکستگی موثر هستند؛ ضمن اینکه تغذیه مناسب و مصرف کلسیم و ویتامین D و درمان دارویی با تجویز پزشک از راهکارهای پیشگیری هستند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان بیان کرد: بر اساس دستورالعمل کشوری توصیه شده افراد بالای ۱۲ سال، هر ماه یک قرص ویتامین دی ۵۰ هزار واحدی مصرف کنند.

