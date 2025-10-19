۳۸ درصد زنان کشور به پوکی استخوان مبتلا هستند

به گزارش کرد پرس، جهانبخش یوسفی امروز یکشنبه به مناسبت ۲۰ اکتبر (روز جهانی پوکی استخوان) در نشست خبری، گفت: براساس بررسی های صورت گرفته، از هر ۳ زن بالای ۵۰ سال، یک نفر و از هر ۵ مرد بالای ۵۰ سال، یک نفر دچار شکستگی های ناشی از پوکی استخوان می شوند.

وی با بیان اینکه اغلب، پوکی استخوان در مراحل اولیه بدون علامت است و اولین نشانه آن ممکن است شکستگی باشد، افزود: در این بیماری بافت معدنی استخوان به تدریج کم می شود، با این حال، برخی افراد ممکن است درد کمر، کاهش قد و تغییر در وضعیت بدن را تجربه کنند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان اظهار کرد: بدن افراد از بدو تولد تا ۳۰ سالگی بافت معدنی را تشکیل می دهد و این تراکم تا این سن به حداکثر می رسد و بعد از آن به تدریج بافت معدنی کم می شود.

یوسفی ادامه داد: سن بالا، زنان پس از یائسگی، یائسگی زودرس(کمتر از ۴۵ سال)، عوامل ارثی، مصرف دخانیات و الکل، کمبود کلسیم و ویتامین د، کم تحرکی، مصرف زیاد کافئین(در نوشابه و قهوه)، وزن پایین(شاخص توده بدنی) کمتر از ۱۹، مصرف کورتون بیشتر از سه ماه و مصرف زیاد نمک جزو فاکتورهای خطر ابتلا به پوکی استخوان است.

وی یادآور شد: ورزش منظم دویدن به مدت ۳۰ دقیقه در روز، همچنین تمرینات مقاومتی، تحمل وزن و تعادلی در تحریک استخوان سازی، افزایش قدرت عضلات و کاهش خطر شکستگی موثر هستند؛ ضمن اینکه تغذیه مناسب و مصرف کلسیم و ویتامین D و درمان دارویی با تجویز پزشک از راهکارهای پیشگیری هستند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت کردستان بیان کرد: بر اساس دستورالعمل کشوری توصیه شده افراد بالای ۱۲ سال، هر ماه یک قرص ویتامین دی ۵۰ هزار واحدی مصرف کنند.