کاهش کیفیت هوا در کردستان با ورود توده گرد و غبار

به گزارش کرد پرس، بررسی نقشه ها و داده های پیش یابی نشان می دهد که از ظهر امروز ۲۷ مهر تا روز چهارشنبه ۲۹ مهر، وزش باد در ساعات بعدازظهر پدیده غالب در اغلب مناطق استان خواهد بود.

بر اساس این گزارش، از روز دوشنبه ۲۸ مهر، افزایش پوشش ابر در آسمان استان پیش بینی می شود و در روز سه شنبه ۲۹ مهر احتمال بارش های پراکنده در نواحی شمالی وجود دارد.

هواشناسی استان همچنین نسبت به پدیده انتقال گرد و غبار هشدار داده و اعلام کرده است: از عصر امروز تا صبح چهارشنبه، به ویژه در روزهای دوشنبه و سه شنبه، افزایش غلظت ذرات گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی نقاط استان خواهد شد.

به گفته کارشناسان این اداره، طی این مدت نوسانات قابل توجه دمایی در استان پیش بینی نمی شود و دما در محدوده کنونی پایدار خواهد ماند.