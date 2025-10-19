پیام تبریک اردوغان به مناسبت سالروز «استقلال» جمهوری آذربایجان

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، سیوچهارمین سالگرد «روز استقلال» جمهوری آذربایجان (۱۸ اکتبر) را تبریک گفت و در پیامی خطاب به الهام علیاف و مردم آذربایجان ابراز ارادت کرد.
اردوغان، در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکهٔ اجتماعی «N Sosyal» منتشر کرد، نوشت: «به مناسبت سیوچهارمین سالگرد روز احیای استقلال در ۱۸ اکتبر با صمیمانهترین احساسات به دوست جانی، برادر و نورِ چشممان جمهوری آذربایجان تبریک میگویم. در این روزِ غرور آفرین، از صمیم قلب به برادر گرامی ام الهام علیاف و همهٔ مردم جمهوری آذربایجان درود می فرستم.»
گفتنی است، اردوغان در این پیام به جای «سالروز استقلال جمهوری آذربایجان» از تعبیر «سالروز احیای دوباره استقلال جمهوری آذربایجان» استفاده کرد. در متن ترکی، «باغیمسیزلیگین ینی دن تأسیسی گونو» به معنای «روز احیای/بازیابی استقلال» بهکار میرود و به توالی تاریخیِ این رخداد اشاره دارد: اعلام استقلال در ۲۸ می ۱۹۱۸، پیوستن به اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۲۰ و برقراری دوباره وضعیت مستقل در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱ با تصویب قانون مربوط به استقلال. به نظر میرسد منظور اردوغان از عبارت «سالروز احیای دوباره استقلال جمهوری آذربایجان» یادآوری همین رخداد تاریخی و بازگشت به وضعیت استقلال در سال ۱۹۹۱ باشد.
