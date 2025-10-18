پروژه پلاتوی قروه به خط پایان نزدیک می شود  

به گزارش خبرنگار کردپرس، از سال ۹۵ است صحبت از ساخت پلاتو در قروه می شود، پروژه ای که مربوط به تفاهم نامه وزارت فرهنگ و ارشاد با استانداری کردستان از مجموع پنج پروژه پلاتو بود که باید نهایت تا پایان همان سال ۹۵ تکمیل و ساخته می شد اما نه تنها حرکتی در این زمینه آغاز نشد بلکه کلاً به فراموشی سپرده شد و رفت تا شهریور ماه ۹۷ که کلنگ آن در محوطه کتابخانه مدرس زده شد. کلنگی که به اختلافات اداری میان کتابخانه و فرهنگ و ارشاد خورد و باز هم به اجرا نرسید.

این موارد که منجر به اعتراض هنرمندان شده بود باعث شد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ورود کند و در اسفند ۹۹ بودجه ای برای احداث پلاتو در مکان جدیدی واقع در پارک شهید بهشتی تخصیص یابد و مرحله نخست با امضای تفاهم نامه بین اداره فرهنگ و ارشاد و شهرداری قروه پیش رفت و همه داشتند امیدوار می شدند که شهرداری قروه وارد فاز کارشکنی شد و آن قدر تأخیر در کار انداخت که بودجه تخصیصی برگشت خورد و بار دیگر دست هنرمندان خالی ماند.

هرچند قرار بود شهرداری نسبت به این خسارت توضیح داده و جریمه آن را پرداخت کند اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه پروژه به کل فراموش شد و حتی هنرمندان داشتند قید پلاتو را می زدند تا اینکه در سال گذشته خبر از اجرای عملیات احداث این پروژه توسط شهرداری رسید. خبری که این بار جدی بوده و مراحل ساخت آن آغاز شده است.

در همین زمینه شهردار قروه با بیان اینکه پروژه پلاتو در داخل پارک شهید بهشتی ساخته می شود، از پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصدی پروژه خبر داد. به گفته «قدرت الله سیف پناهی» این پروژه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به پیمانکار واگذار و در اسفند ماه همان سال زمین تحویل پیمانکار شده و شروع به کار کلید خورد.

اعتبار این پروژه مطابق اظهارات شهردار ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی شهرداری تأمین شده و پیش بینی می شود تا دهه فجر سال جاری پروژه آماده بهره برداری قرار گیرد.

ساخت پلاتو که یکی از نیازهای فرهنگی و هنری در قروه به حساب می آید می تواند در توسعه شهر و همین طور جذب جوانان به سمت فعالیت های فرهنگی و هنری و دوری از سرگرمی های کاذب مؤثر باشد. /