«بختیار پنجه ای» بهترین بازیگر مرد پنجمین جشنواره فیلم سلیمانیه شد

به گزارش کردپرس، پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۲۴ مهرماه) با حضور فیلمسازان برجستهای از کشورهای مختلف برگزار شد؛این جشنواره که یکی از رویدادهای مهم سینمایی اقلیم کردستان به شمار میرود، امسال در ۷ بخش رقابتی برگزار شد و در مجموع ۱۹ جایزه به آثار برگزیده اهدا کرد.
تمرکز اصلی جشنواره بر زبان و فرهنگ کُردی و زبان مادری است و با شعار «هویت از نگاه سینما» تلاش دارد بازنمایی فرهنگی، زبانی و اجتماعی ملتها را از مسیر هنر سینما برجسته کند.
در این فستیوال امسال بختیار پنجهای جایزه بهترین بازیگر مرد، مریم بوبانی جایزه بهترین بازیگر زن و سالم صلواتی جایزه بهترین فیلمبرداری را برای فیلم «زهوی سهخت و ئاسمان دوور» از پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه دریافت کردند.
این فیلم از نظر محتوا، دراماتیک، اجتماعی و رئالیسم جادویی است. داستان فیلم سعی دارد تصویر شکسته شدن انسان پس از جنگ را به تصویر بکشد.
نام فیلم نیز به موقعیتی ناهموار و پرتنش اشاره دارد. این فیلم داستان مردی 60 ساله را روایت میکند که از بیماری روانی رنج میبرد.
