مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه ارزش افزوده تا ۲۵ آبان تمدید شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدیانی که حداکثر تا تاریخ یادشده نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.

وی افزود: در راستای حمایت از مؤدیان و ترغیب به پرداخت به موقع مالیات، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ پرداخت کنند، معادل ۵ درصد مبلغ پرداختی به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم برای آنان منظور خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: این بخشودگی بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و در جهت تشویق مؤدیان خوش حساب قابل اعمال در سایر منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره مالیاتی به انتخاب مؤدی خواهد بود.

فعله گری ادامه داد: رعایت مهلت های اعلام شده و همکاری فعالان اقتصادی در ارسال و اصلاح اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، نقش مهمی در اجرای عدالت مالیاتی و توسعه پایدار استان کردستان دارد.