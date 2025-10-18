سد ژاوه آبگیری نمی شود/نگرانی ها از آلودگی و نبود زیرساخت ادامه دارد

به گزارش کرد پرس، تازه ترین موضع گیری ها از سوی فرماندار سنندج و استاندار کردستان نشان می دهد که نگرانی ها درباره آلودگی و آماده نبودن زیرساخت های زیست محیطی، مانع اصلی آغاز آبگیری این سد است.

فرماندار شهرستان سنندج در سخنانی صریح، اعلام کرد: آبگیری سد ژاوه در وضعیت فعلی، آبگیری نیست بلکه فاضلاب گیری است؛ در سال های گذشته برای رفع مشکلات این سد، فکر اساسی و کارشناسی نشده است و دستورهای خارج از عرف و بدون بررسی فنی از سوی برخی مدیران کشوری، برای مسئولان استان قابل قبول نیست.

به گفته سیدغریب سجادی، تا زمانی که زیرساخت های لازم برای جلوگیری از ورود پساب های شهری و روستایی به حوزه آبریز سد فراهم نشود، هیچ اقدامی برای آبگیری انجام نخواهد شد.

استاندار کردستان نیز پیش تر با تأکید بر لزوم صیانت از محیط زیست منطقه، مخالفت خود را با آبگیری زودهنگام سد ژاوه اعلام کرده بود.

آرش لهونی گفته است که تا رفع کامل مشکلات مربوط به آلودگی، هرگونه آبگیری می تواند تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری برای مردم و منابع آبی استان داشته باشد.

بر اساس گزارش های پیشین خبرگزاری کرد پرس، بخش قابل توجهی از فاضلاب شهری سنندج و روستاهای اطراف بدون تصفیه کافی به مسیر رودخانه قشلاق وارد می شود و در صورت آبگیری سد، احتمال انتقال این آلودگی ها به مخزن سد بسیار بالا است.

کارشناسان محیط زیست نیز بارها هشدار داده اند که آبگیری سد ژاوه پیش از تکمیل طرح های فاضلاب شهری و روستایی، می تواند منجر به آلودگی شدید منابع آبی منطقه و تهدید سلامت شهروندان ساکن در پایین دست سد شود.

سد ژاوه که با هدف تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی در جنوب استان طراحی شده، اکنون به یکی از پروژه های حساس زیست محیطی کردستان بدل شده است و به نظر می رسد تا زمانی که تصمیمات فنی و کارشناسی جایگزین فشارهای اداری نشود، آبگیری این سد همچنان در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند.