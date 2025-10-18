چاپ و انتشار آثار «ارسلان کامکار» به دانشگاه کردستان سپرده شد

به گزارش کرد پرس، این همکاری با هدف پاسداشت میراث موسیقی کُردی و گسترش پژوهش های آکادمیک در این حوزه صورت گرفته است.

بر اساس این تفاهم نامه، پژوهشکده کُردستان شناسی دانشگاه کردستان متولی انتشار مجموعه پارتیتورهای آثار کُردی ارسلان کامکار و اجرای پروژه های پژوهشی و آموزشی مرتبط خواهد بود.

ارسلان کامکار با تأیید این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: «بسیار خرسندم که در زادگاهم، سنندج، پروژه ای آغاز شده است که طی آن مجموعه پارتیتور آثار کُردی ام منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد؛ امیدوارم این اقدام بتواند تأثیرات مثبتی در مسیر اعتلای موسیقی کُردی ایجاد کند».

رئیس دانشگاه کردستان نیز در آیین امضای تفاهم نامه ضمن قدردانی از جایگاه والای خانواده کامکار در فرهنگ و هنر ایران، گفت: همکاری با استاد کامکار، الگویی موفق از پیوند میان دانشگاه و جامعه هنری است؛ آثار این خانواده از مهم ترین منابع برای مطالعات موسیقی کُردی به شمار می آیند.

پژوهشکده کُردستان شناسی نیز این همکاری را گامی استراتژیک در مسیر تقویت مطالعات کُردستان شناسی و ارتقای جایگاه پژوهش های آکادمیک در حوزه موسیقی کُردی توصیف کرده است.

ارسلان کامکار، متولد ۱۳۳۹ در سنندج، از چهره های شاخص موسیقی ایران و عضو برجسته گروه کامکارها است. او مدرک درجه یک هنری را در سال ۱۳۹۲ دریافت کرد و آثار متعددی در حوزه موسیقی کلاسیک و کُردی از خود به یادگار گذاشته است.