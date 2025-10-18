جایزه بهترین فیلم کوتاه کردی فستیوال بین المللی سلیمانیه به " کوڕ" رسید

به گزارش کرد پرس، پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۲۴ مهرماه) با حضور فیلم‌سازان برجسته‌ای از کشورهای مختلف برگزار شد؛این جشنواره که یکی از رویدادهای مهم سینمایی اقلیم کردستان به شمار می‌رود، امسال در ۷ بخش رقابتی برگزار شد و در مجموع ۱۹ جایزه به آثار برگزیده اهدا کرد.

تمرکز اصلی جشنواره بر زبان و فرهنگ کُردی و زبان مادری است و با شعار «هویت از نگاه سینما» تلاش دارد بازنمایی فرهنگی، زبانی و اجتماعی ملت‌ها را از مسیر هنر سینما برجسته کند.

فیلم کوتاه «پسر» محصول مشترک ایران و سوئیس است و فیلیپ ریتلر و سامان حسن‌پور تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشته‌اند. این فیلم داستان مادری را روایت می‌کند که در جست‌وجوی پسر سربازش به شهری سفر می‌کند و در مسیر این جست‌وجو با رازی بزرگ روبه‌رو می‌شود. درون‌مایه اصلی فیلم، تقابل سنت و مدرنیته است که در کشمکش میان مادر و فرزند جلوه‌گر می‌شود و به موضوعاتی چون هویت جنسیتی و پیامدهای آن در جوامع سنتی نیز می‌پردازد.

سامان حسن‌پور، فیلم‌ساز، مدرس و تهیه‌کننده سینما، تاکنون در جشنواره‌های معتبر ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی موفق به کسب جوایز متعدد شده است. او اهل سقز است و هم‌اکنون در سنندج، تهران و پروژه های فیلم‌سازی بین‌المللی فعالیت می‌کند.