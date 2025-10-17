مرکز درمان ناباروری مسیحا در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش کردپرس، استاندار کرمانشاه در آیین افتتاح مرکز درمان ناباروری و اورولوژی مسیحا اظهار کرد: رویکرد کلی دولت، میدانداری بخش خصوصی در همه حوزههاست و تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد هرجا بخش خصوصی تقویت شده، مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی شده است لذا دولت باید کوچکتر و چابکتر شود تا بخش خصوصی بتواند نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: اگرچه حوزه درمان با ویژگیهای خاص خود، متفاوت از سایر عرصههای اقتصادی است، اما باید از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه حمایت ویژه کرد و راهاندازی این مرکز نمونهای از این حرکت ارزشمند است که میتواند الگویی برای سایر فعالان حوزه سلامت باشد.
دکترحبیبی همچنین به موقعیت استراتژیک استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: هرچه بخش خصوصی در حوزه درمان فعالتر شود، به رشد اقتصاد استان کمک بیشتری خواهد کرد و یکی از زمینههای مهم، توسعه گردشگری سلامت است و اقداماتی مانند راهاندازی این مرکز درمانی، بستر تحقق این هدف را فراهم میکند.
مدیر ارشد استان عنوان کرد: بنده به عنوان استاندار، از این قبیل طرحها حمایت ویژه خواهم کرد تا بخش توریسم درمانی در کرمانشاه گسترش یابد و استان به عنوان قطب درمانی غرب کشور تقویت شود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جمعیت اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانیهای جدی ما، کاهش نرخ جمعیت و پیری جامعه است و جامعه جوان، قدرت نرم هر کشور محسوب میشود و طرحهایی مانند این مرکز درمان ناباروری ضمن ایجاد شادی در خانوادهها، به حفظ پویایی و جوانی جمعیت کمک میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی برسد که نیاز به این مراکز کمتر شود، اما در شرایط فعلی باید از همه ظرفیتها برای حمایت از چنین طرحهایی استفاده کنیم. در حوزه کمکهای فنی و اعتباری نیز این موضوع را شخصاً پیگیری خواهم کرد تا موانع احتمالی رفع شود.
مرکز ناباروری و اورولوژی مسیحا با امکانات کامل و چهار طبقه فعالیت خود را از امروز آغاز کرد. این مرکز با هدف ارائه خدمات جامع درمان ناباروری، تجهیزات کامل یک بیمارستان کوچک را در اختیار بیماران قرار داده است.
این مرکز در سه طبقه شامل طبقه اول: پذیرش بیماران و انجام اعمال جراحی سرپایی، طبقه دوم: بخش IVF، آزمایشگاه آندرولوژی، نمونهگیری و اتاق عمل، طبقه سوم: کلینیکهای سرپایی زنان، اورولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی به همراه مشاوره بیهوشی به بهرهبرداری رسید.
مزایای این مرکز شامل ویزیت همزمان زوجین توسط متخصص زنان و اورولوژی، انجام کلیه آزمایشات هورمونی و آنالیز با دستگاههای پیشرفته، پذیرش بدون محدودیت از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب و ارائه خدمات ژنتیک تشخیصی در خود مرکز است.
بیماران میتوانند پزشک خود را انتخاب کنند و درمان ناباروری خود را با همکاری اساتید دانشگاه و متخصصان غیر دانشگاهی ادامه دهند.
