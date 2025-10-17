۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۶

انتظار می رود حسین آیکول روزنامه نگار رسانه های کُردی امروز به هوش بیاید

سرویس ترکیه - حسین آیکول، روزنامه‌نگار و نویسنده که دچار خون‌ریزی مغزی شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه «بیمارستان آموزش و پژوهش سینجان» تحت درمان است. به گفته پزشکان، قرار است او امروز برای بررسی رفلکس‌ها به هوش بیاید.

به گزارش کردپرس، منابع بیمارستانی اعلام کردند درمان حسین آیکول، که چهارمین روز خود را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذراند، همچنان ادامه دارد.

آیکول پس از دو نوبت خون‌ریزی مغزی در ۱۴ اکتبر و انتقال به بیمارستان، تحت دو عمل جراحی قرار گرفت و سپس با لوله‌گذاری (انتوباسیون) در آی‌سی‌یو نگهداری می‌شود. تیم درمانی گفته است در طول امروز داروهای بیهوشی کاهش می‌یابد تا بیمار برای کنترل رفلکس‌ها به‌طور موقت بیدار شود.

در پی وخامت حال او، رفتن به بیمارستان و جویا شدن از حال آیکول از سوی سیاستمداران و چهره های شاخص رسانه های کُردی ادامه دارد. 

