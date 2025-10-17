انتظار می رود حسین آیکول روزنامه نگار رسانه های کُردی امروز به هوش بیاید

به گزارش کردپرس، منابع بیمارستانی اعلام کردند درمان حسین آیکول، که چهارمین روز خود را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذراند، همچنان ادامه دارد.

آیکول پس از دو نوبت خون‌ریزی مغزی در ۱۴ اکتبر و انتقال به بیمارستان، تحت دو عمل جراحی قرار گرفت و سپس با لوله‌گذاری (انتوباسیون) در آی‌سی‌یو نگهداری می‌شود. تیم درمانی گفته است در طول امروز داروهای بیهوشی کاهش می‌یابد تا بیمار برای کنترل رفلکس‌ها به‌طور موقت بیدار شود.

در پی وخامت حال او، رفتن به بیمارستان و جویا شدن از حال آیکول از سوی سیاستمداران و چهره های شاخص رسانه های کُردی ادامه دارد.